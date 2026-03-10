Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'ai des nuits blanches» Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave

Dominik Müller

10.3.2026

Une publicité promettait une sortie de l'endettement. Pour un couple d'Argovie, le contact avec deux entreprises d'assainissement financier s'est toutefois transformé en fardeau supplémentaire.

Une prétendue solution pour sortir du piège de l'endettement a même aggravé la situation d'un couple argovien.
Une prétendue solution pour sortir du piège de l'endettement a même aggravé la situation d'un couple argovien.
Symbolbild: Keystone

Dominik Müller

10.03.2026, 13:00

10.03.2026, 13:44

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un couple d’Argovie se retrouve en difficulté financière après des traitements coûteux pour avoir des enfants.
  • Via la publicité sur les réseaux sociaux, ils entrent en contact avec des sociétés de redressement financier, mais ne reçoivent que des plans de remboursement irréalistes et très bas.
  • Après la résiliation des contrats, une société a exigé dans un premier temps environ 4000 francs supplémentaires.
Montre plus

Le désir d'enfant inassouvi pousse un couple argovien à suivre plusieurs traitements coûteux dans des cliniques en Suisse et à l'étranger. A un moment donné, les économies sont épuisées : « Nous ne pouvions plus payer toutes les factures à temps », explique l'homme au magazine de la consommation « Espresso » de la SRF . Le couple s'est enfoncé de plus en plus dans les dettes.

Dans cette situation difficile, il serait tombé sur des publicités de sociétés d'assainissement financier sur les réseaux sociaux. Des promesses telles que « Libérez-vous de l'enfer de l'endettement ! » suggéraient une aide rapide. Selon le rapport, l'homme a signé en octobre 2025 un contrat avec une entreprise saint-galloise – coût : 1845 francs.

Mais au lieu d’obtenir de l’aide, ils sont renvoyés vers une autre entreprise de Lucerne. Là aussi, le couple d’Argovie doit d’abord payer – un acompte et plusieurs mensualités, soit environ 1 800 francs au total.

L'horreur en France. Il tue son locataire pour une «dette de loyer» avant de le dépecer

L'horreur en FranceIl tue son locataire pour une «dette de loyer» avant de le dépecer

Demande élevée de résiliation

Selon « Espresso », la procédure est simple : l'entreprise dresse une liste des dettes impayées et contacte les créanciers avec la procuration du client pour négocier des paiements échelonnés. Mais les montants proposés sont si bas qu'il aurait fallu parfois plus de dix ans pour les rembourser. Les mois passent – et la montagne de dettes demeure.

Finalement, l'homme résilie les contrats et demande le remboursement de son argent. Au lieu de cela, il reçoit une facture : l'entreprise lucernoise Pavlin, qui a entre-temps changé de nom, lui réclame encore environ 4000 francs malgré les montants déjà payés.

Dans un premier temps, les entreprises refusent de rembourser. Elles se contentent de proposer une réduction de la créance restante à 850 francs.

«Je ne sais plus quoi faire»

Le bilan est amer pour le couple d’Argovie. « Ces entreprises m’ont encore plus plongé dans le rouge. Je passe des nuits blanches et je ne sais plus quoi faire », confie-t-il à « Espresso ». Entre-temps, l’administration lui a également résilié le logement à cause des problèmes financiers – et le désir d’enfant du couple est resté sans réponse.

Interrogées par la SRF, les deux entreprises réfutent les reproches. Elles ont fourni les prestations convenues par contrat. L'une d'entre elles souligne qu'elle n'octroie pas de crédits, mais qu'elle sert uniquement d'intermédiaire pour des assainissements financiers. La deuxième entreprise indique pour sa part que le client a mis fin au contrat de manière anticipée.

Après de nouvelles demandes, les entreprises font toutefois marche arrière. Il s’agirait d’un « cas isolé regrettable » – l’homme devrait récupérer une grande partie de l’argent.

Les plus lus

Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Un homme qui a bouleversé l’histoire américaine est décédé
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave
Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !