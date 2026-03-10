Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave

Une publicité promettait une sortie de l'endettement. Pour un couple d'Argovie, le contact avec deux entreprises d'assainissement financier s'est toutefois transformé en fardeau supplémentaire.

Une prétendue solution pour sortir du piège de l'endettement a même aggravé la situation d'un couple argovien. Symbolbild: Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un couple d’Argovie se retrouve en difficulté financière après des traitements coûteux pour avoir des enfants.

Via la publicité sur les réseaux sociaux, ils entrent en contact avec des sociétés de redressement financier, mais ne reçoivent que des plans de remboursement irréalistes et très bas.

Après la résiliation des contrats, une société a exigé dans un premier temps environ 4000 francs supplémentaires. Montre plus

Le désir d'enfant inassouvi pousse un couple argovien à suivre plusieurs traitements coûteux dans des cliniques en Suisse et à l'étranger. A un moment donné, les économies sont épuisées : « Nous ne pouvions plus payer toutes les factures à temps », explique l'homme au magazine de la consommation « Espresso » de la SRF . Le couple s'est enfoncé de plus en plus dans les dettes.

Dans cette situation difficile, il serait tombé sur des publicités de sociétés d'assainissement financier sur les réseaux sociaux. Des promesses telles que « Libérez-vous de l'enfer de l'endettement ! » suggéraient une aide rapide. Selon le rapport, l'homme a signé en octobre 2025 un contrat avec une entreprise saint-galloise – coût : 1845 francs.

Mais au lieu d’obtenir de l’aide, ils sont renvoyés vers une autre entreprise de Lucerne. Là aussi, le couple d’Argovie doit d’abord payer – un acompte et plusieurs mensualités, soit environ 1 800 francs au total.

Demande élevée de résiliation

Selon « Espresso », la procédure est simple : l'entreprise dresse une liste des dettes impayées et contacte les créanciers avec la procuration du client pour négocier des paiements échelonnés. Mais les montants proposés sont si bas qu'il aurait fallu parfois plus de dix ans pour les rembourser. Les mois passent – et la montagne de dettes demeure.

Finalement, l'homme résilie les contrats et demande le remboursement de son argent. Au lieu de cela, il reçoit une facture : l'entreprise lucernoise Pavlin, qui a entre-temps changé de nom, lui réclame encore environ 4000 francs malgré les montants déjà payés.

Dans un premier temps, les entreprises refusent de rembourser. Elles se contentent de proposer une réduction de la créance restante à 850 francs.

«Je ne sais plus quoi faire»

Le bilan est amer pour le couple d’Argovie. « Ces entreprises m’ont encore plus plongé dans le rouge. Je passe des nuits blanches et je ne sais plus quoi faire », confie-t-il à « Espresso ». Entre-temps, l’administration lui a également résilié le logement à cause des problèmes financiers – et le désir d’enfant du couple est resté sans réponse.

Interrogées par la SRF, les deux entreprises réfutent les reproches. Elles ont fourni les prestations convenues par contrat. L'une d'entre elles souligne qu'elle n'octroie pas de crédits, mais qu'elle sert uniquement d'intermédiaire pour des assainissements financiers. La deuxième entreprise indique pour sa part que le client a mis fin au contrat de manière anticipée.

Après de nouvelles demandes, les entreprises font toutefois marche arrière. Il s’agirait d’un « cas isolé regrettable » – l’homme devrait récupérer une grande partie de l’argent.