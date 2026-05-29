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Allemagne Un arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel

dpa

29.5.2026 - 14:37

Mercredi, une femme a renversé des élèves à Dinslaken. Deux garçons de 12 ans sont décédés des suites de leurs blessures. Un arrêt cardiaque de 16 secondes chez la conductrice aurait été à l'origine de l'accident.

Un policier sur les lieux de l'accident à Dinslaken
Un policier sur les lieux de l'accident à Dinslaken
dpa

DPA

29.05.2026, 14:37

29.05.2026, 15:55

La conductrice, qui a percuté un groupe d'élèves avec sa voiture mercredi matin à Dinslaken (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), a subi, selon les conclusions des enquêteurs, un arrêt cardiaque de 16 secondes. C'est ce qu'a révélé, selon des informations de la dpa provenant de sources policières, l'analyse d'un dispositif cardiaque que la femme avait implanté.

La police part du principe que l'arrêt cardiaque est à l'origine de l'accident. Le journal « Bild » avait déjà rapporté cette information.

Selon le parquet, la femme avait déjà causé un accident en mai dernier après s'être évanouie au volant. C'est à la suite de cet incident que l'appareil lui avait été implanté. Ce dispositif surveille l'activité cardiaque en continu. Vendredi, le parquet de Duisburg n'a pas souhaité s'exprimer sur la question de l'arrêt cardiaque.

Autorisée à conduire sans restriction

Peu avant le début des cours, cette femme de 47 ans avait percuté avec sa voiture un groupe de trois garçons de douze ans – des élèves du lycée Otto-Hahn de Dinslaken qui se rendaient à l'école à vélo. Deux des garçons ont été si gravement blessés qu’ils sont décédés plus tard à l’hôpital. Le troisième n’a subi que des blessures légères et n’a pas dû être hospitalisé.

Selon le parquet, la conductrice fait l'objet d'une enquête pour homicide par négligence. Selon le service des permis de conduire compétent de la circonscription de Wesel, la femme de 47 ans était autorisée à conduire malgré ce premier accident. «Après une évaluation approfondie et définitive des documents médicaux requis, il n'y avait aucune base juridique pour le retrait du permis de conduire ou l'imposition de conditions», a déclaré une porte-parole.

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