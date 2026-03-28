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France Un attentat déjoué samedi devant la Bank of America à Paris

ATS

28.3.2026 - 14:55

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi à Paris devant l'établissement bancaire américain Bank of America grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

La police a interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant la Baknk of America à Paris (photo symbolique).
La police a interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant la Baknk of America à Paris (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 14:55

28.03.2026, 16:05

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué à l'AFP s'être immédiatement saisi des faits. Il a précisé qu'une enquête était ouverte notamment pour «tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste».

Les faits se sont déroulés vers 03h30, rue de la Boétie, dans le centre de Paris, devant les locaux de la Bank of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement bancaire. Il a été placé en garde à vue, a confirmé le Pnat.

L'engin était composé d'un bidon transparent de cinq litres de liquide, probablement de l'hydrocarbure, et d'un système de mise à feu, selon une des sources. La charge était composée d'un pétard d'environ 650 grammes de poudre explosive, selon les premiers éléments. L'ensemble de l'engin a été pris en charge par le laboratoire d'analyse de la préfecture de police de Paris.

L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Dans un message posté sur X, le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a fait valoir que «la vigilance demeure plus que jamais à haut niveau». Il a félicité les policiers pour leur intervention et leur «mobilisation» dans le «contexte international actuel».

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le ministre de l'Intérieur a multiplié les télégrammes d'appel à la vigilance extrême des forces de l'ordre particulièrement pour protéger les opposants iraniens, leurs locaux associatifs, les lieux de culte juifs ainsi que les intérêts américains, tous identifiés comme cibles potentielles d'actes terroristes.

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