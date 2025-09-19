  1. Clients Privés
Traînées sur plusieurs mètres Un automobiliste de 19 ans renverse deux personnes à Glattbrugg 

ATS

19.9.2025 - 06:18

Jeudi, peu après 20 heures, un automobiliste de 19 ans a happé deux personnes lors d'un accident de la circulation à Glattbrugg (ZH). Elles ont été traînées sur plusieurs mètres et ont succombé à leurs blessures, a indiqué vendredi la police cantonale zurichoise.

La police cantonale de Zurich a informé d'un grave accident de la route à Glattbrugg. (Photo d'archives)
La police cantonale de Zurich a informé d'un grave accident de la route à Glattbrugg. (Photo d'archives)
Screenshot BRK News

Keystone-SDA

19.09.2025, 06:18

19.09.2025, 06:49

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme de 19 ans roulait à une vitesse excessive, écrit la police cantonale zurichoise.

L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé sur un trottoir où, selon les indications de la police, cinq personnes marchaient. L'automobiliste a percuté une femme de 70 ans et un homme de 29 ans. Ils sont décédés sur les lieux de l'accident.

Selon la police, aucune autre personne n'a été blessée. Outre le conducteur, quatre autres personnes âgées de 17 à 20 ans se trouvaient dans la voiture. Une procédure a été ouverte contre le Suisse de 19 ans, soupçonné d'avoir commis un délit au volant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

