  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Probable malaise Un automobiliste de 88 ans perd la vie à Bretonnières

ATS

4.12.2025 - 11:18

Un automobiliste âgé de 88 ans qui circulait sur la route d'Agiez en direction de Bretonnières dans le Nord vaudois a perdu la vie mercredi. Après une courbe à droite, vraisemblablement en raison d'un malaise, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a quitté la route et terminé sa course dans un talus herbeux en contrebas, a indiqué jeudi la police cantonale.

L'accident mortel de la route a eu lieu mercredi après-midi sur la route d'Agiez en direction de Bretonnières dans le Nord vaudois (photo symbolique).
L'accident mortel de la route a eu lieu mercredi après-midi sur la route d'Agiez en direction de Bretonnières dans le Nord vaudois (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 11:18

04.12.2025, 11:53

L'accident a eu lieu vers 14h15. Malgré l'intervention des secours, le conducteur, un ressortissant suisse domicilié dans la région, est décédé sur place, précise la police dans son communiqué. La procureure de service a ouvert une enquête et confié les investigations aux policiers des unités de la gendarmerie mobile d'Yverdon-les-Bains.

Les plus lus

Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026
Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
«Plus mortel mais moins contagieux» : c'est quoi le MERS-CoV, ce cousin du Covid ?
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»
Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation