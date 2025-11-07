  1. Clients Privés
Schwyz Un automobiliste doit payer 1 700 francs… à cause d'une abeille

Samuel Walder / trad.

7.11.2025

Un chauffeur de camionnette a perdu le contrôle de son véhicule lorsqu’une abeille est entrée dans sa cabine, le faisant parcourir 55 mètres à travers un pré. Mais sa véritable erreur est survenue ensuite: il a repris la route sans prévenir personne... et cela lui a coûté très cher.

Un homme sort de la route et traverse un pré - à cause d'une abeille.
Un homme sort de la route et traverse un pré - à cause d'une abeille.
Bild: KEYSTONE

Samuel Walder / trad.

07.11.2025, 23:31

08.11.2025, 09:16

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un conducteur de camionnette a quitté la route à Reichenburg SZ après qu’une abeille se soit introduite dans sa cabine. Il a parcouru 55 mètres à travers un pré avant de percuter une borne de sécurité.
  • Au lieu de signaler l’accident, l’homme a pris la fuite, ne prévenant ni la police ni les personnes concernées, commettant ainsi une infraction manifeste au code de la route.
  • Le ministère public l’a condamné à une amende de 900 francs, à laquelle s’ajoutent 800 francs de frais de procédure. Au total, le conducteur devra s’acquitter de 1 700 francs ou purger une peine de neuf jours de prison en cas de non-paiement.
Montre plus

Ce qui aurait dû être un trajet banal en camionnette a tourné au cauchemar pour Kubić S.* : un insecte l’a non seulement déstabilisé, mais lui a coûté très cher.

En juin 2024, le Suisse Kubić S. conduisait sa camionnette dans le canton de Schwyz, sur une route rectiligne à Reichenbrug. Soudain, un bourdonnement retentit dans la cabine: une abeille! Pris de panique, il agite les mains et tente de chasser l’insecte par la fenêtre.

Actu et dicton du jour. Accident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien

Actu et dicton du jourAccident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien

Il ne détourne les yeux de la route qu’un instant – et voilà que ce Serbe d’origine fait dévier sa camionnette directement vers le pré situé à droite de la chaussée.

55 mètres à travers la prairie

Selon l’ordonnance pénale du parquet de Schwyz d’octobre 2025, la camionnette a traversé environ 55 mètres à travers le pré avant de finir sa course contre un poteau.

Kubić S. est alors sorti et «a brièvement parlé avec la conductrice du véhicule qui le suivait», précise l’ordonnance pénale. Il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des dégâts ni prévenir immédiatement la victime ou la police.

Le conducteur doit payer 1700 francs

Il a ainsi été reconnu coupable d’une infraction au code de la route. Le ministère public a prononcé sa sanction: Kubić S. doit s’acquitter d’une amende de 900 francs. En cas de non-paiement, il encourt neuf jours de prison.

Accident sur l'A12. Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures

Accident sur l'A12Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures

De plus, Kubić S. devra s’acquitter des frais de procédure, s’élevant à 800 francs. Au total, il devra donc payer 1 700 francs dans un délai de 30 jours. S’il avait immédiatement informé la police ou les propriétaires du pré et du poteau, il s’en serait sans doute tiré à meilleur compte.

*Nom connu de la rédaction

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

