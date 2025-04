Un automobiliste a percuté lundi une garderie dans le nord des Etats-Unis, tuant quatre personnes, a annoncé la police. Des enfants figurent parmi les victimes. Après avoir heurté le bâtiment, le véhicule l'a traversé et en est ressorti de l'autre côté.

L'accident s'est produit dans une garderie de Chatham, dans l'Illinois. ATS

Keystone-SDA ATS

«A l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que quatre personnes âgées de 4 à 18 ans sont décédées», à Chatham, petite ville de l'Illinois, a indiqué la police de cet Etat dans un communiqué, qui ne précise pas s'il s'agit d'un acte intentionnel.

«Le conducteur et seul occupant du véhicule a été blessé et transporté dans un hôpital du secteur», a ajouté la police. Plusieurs autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, dont une par hélicoptère.

Le gouverneur de l'Etat, JB Pritzker, s'est dit dans un communiqué sur le réseau social X «horrifié et profondément attristé».

«Les parents ont dit au revoir à leurs enfants ce matin sans savoir que ce serait la dernière fois. J'ai le coeur lourd pour ces familles et le chagrin inimaginable qu'elles éprouvent – quelque chose qu'aucun parent ne devrait avoir à endurer», a-t-il écrit.

Les autorités ont été alertées à 15H20 locales (20H20 GMT) après qu'un automobiliste est rentré dans une garderie avant de la traverser et de ressortir de l'autre côté.

Parmi les victimes, trois ont été percutées à l'extérieur du bâtiment et une à l'intérieur.

La police de l'Illinois a lancé une enquête.