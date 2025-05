Un avion de la compagnie aérienne EasyJet a été dérouté mardi en fin d'après-midi vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse en raison de maux de tête ressentis par des personnes à bord, a déclaré la préfecture du Haut-Rhin, en France. Un liquide de type huile essentielle serait à l'origine de l'incident.

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet a été dérouté mardi en fin d'après-midi vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Six personnes se plaignaient de maux de tête. «L'ensemble des 163 passagers et les six membres d'équipage ont été pris en charge d'une manière ou d'une autre par les sapeurs-pompiers», a indiqué la préfecture, confirmant une information du quotidien régional Dernières Nouvelles d'Alsace.

«La source de la gêne provenait d'un liquide inoffensif, actuellement en cours d'analyse, mais probablement de type huile essentielle», a précisé la préfecture à l'AFP.

L'avion en provenance de Londres Gatwick se dirigeait vers Paphos à Chypre. «L'avion a atterri normalement, conformément aux procédures opérationnelles standard», a déclaré la compagnie aérienne EasyJet.

Au total, 137 personnes, dont des forces de police, de gendarmerie et 33 sapeurs-pompiers avec 15 engins, ont été mobilisées pour accueillir l'avion qui a dû atterrir de manière imprévue.

«Les passagers ont pu rejoindre leur destination finale à bord d'un avion de remplacement», a ajouté la compagnie aérienne qui a tenu à s'excuser auprès de ses clients «pour le désagrément causé».