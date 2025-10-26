Un avion de la Lufthansa fait demi-tour à cause d'un émeutier

Dans les faits, les 363 passagers à bord d'un avion de la Lufthansa devaient se rendre de Chicago à Francfort. Mais un passager qui s'est fait remarquer a fait échouer le plan.

Le Boeing 747 de la Lufthansa a dû atterrir de manière imprévue à Boston. AP Photo/Michael Probst/Keystone (Archivbild)

DPA dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un "passager récalcitrant" a contraint un jet de la Lufthansa en provenance de Chicago et à destination de Francfort à faire demi-tour.

Le Boeing 747 a finalement atterri de manière imprévue à Boston.

Selon un rapport de presse, un passager s'est déchaîné à bord et s'en est pris à des personnes. Montre plus

Un avion de la Lufthansa a dû atterrir de manière imprévue à Boston à cause d'un passager qui s'est fait remarquer. L'avion, en provenance de Chicago et à destination de Francfort, a dû interrompre son vol, comme l'a confirmé une porte-parole de Lufthansa. "La raison en était un passager récalcitrant". RTL avait déjà rapporté cette information.

La Lufthansa n'a pas précisé ce qui s'était exactement passé dans l'avion. RTL a rapporté qu'un passager s'était déchaîné dans l'avion et s'en était pris à plusieurs personnes. Une personne aurait été légèrement blessée.

Les employés sont pris en charge

Selon le rapport, le Boeing 747 se trouve toujours à Boston. Les employés de Lufthansa sont pris en charge après l'incident.

L'incident s'est déjà produit samedi, a indiqué la porte-parole de Lufthansa. Après l'atterrissage à Boston, le passager a été remis aux autorités locales.

Pour les 362 autres passagers, la situation n'a pas évolué : selon la compagnie aérienne, des nuits d'hôtel ont été organisées pour eux - ils seront transférés sur d'autres vols.