Pour la troisième fois en moins de deux semaines, les Etats-Unis sont confrontés à une urgence impliquant un avion. Une opération de recherche est en cours en Alaska.

Le Cessna de Bering Air a disparu. Wikimedia Commons

Sven Ziegler

Un avion avec dix personnes à bord a disparu dans l'Etat américain de l'Alaska. L'appareil a disparu jeudi (heure locale) alors qu'il se rendait d'Unalakleet à Nome, à environ 250 kilomètres de là, ont annoncé la police et les pompiers.

Neuf passagers et le pilote se trouvaient à bord du Cessna Caravan. L'identité des occupants n'a pas été révélée dans un premier temps. Les autorités ont tenté de déterminer les dernières coordonnées connues de l'avion. Il aurait disparu des radars à une vingtaine de kilomètres de la côte.

Parallèlement, des recherches au sol et dans les airs sont en cours, auxquelles participent également les garde-côtes avec un avion. Le mauvais temps rend toutefois les recherches difficiles. «Nous espérons que l'avion est à terre», a déclaré le chef des pompiers de la localité de White Mountain à une chaîne locale. «Le pire scénario serait qu'il soit sur l'eau», a-t-il ajouté.

Séries de drames aériens

Il y a quelques jours à peine, les États-Unis avaient été secoués par deux accidents d'avion qui s'étaient succédé rapidement. Le 29 janvier, un avion de ligne d'American Airlines a percuté un hélicoptère militaire à l'atterrissage dans la capitale Washington. Les 64 personnes à bord de l'avion et les trois occupants de l'hélicoptère ont perdu la vie.

Deux jours plus tard, un jet destiné à un transport médical s'est écrasé en plein milieu d'une zone fréquentée de Philadelphie. Les six personnes à bord sont mortes, une autre personne a été tuée au sol et de nombreuses autres ont été blessées.