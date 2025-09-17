Un avion de ligne s'approche beaucoup trop de l'Air Force One de Trump

Un Airbus Spirit a dû être remis à l'ordre à plusieurs reprises par les contrôleurs aériens, qui l'ont sommé de changer de cap au-dessus de Long Island. A bord d'Air Force One, le président américain Donald Trump se rendait en Grande-Bretagne.

Un incident délicat s'est produit mardi au-dessus de l'agglomération de New York. Comme le rapporte «CBS News», les contrôleurs aériens ont dû demander à plusieurs reprises à l'équipage du vol 1300 de Spirit Airlines de changer de cap. L'Airbus A321 était en route de Fort Lauderdale vers Boston, alors qu'au même moment, Air Force One , avec à son bord le président américain Donald Trump et la première dame Melania, décollait pour la Grande-Bretagne.

«Spirit 1300, tournez immédiatement de 20 degrés vers la droite», a ordonné un contrôleur, selon les enregistrements de liveatc.net.

L'ordre a été répété plusieurs fois avant que les pilotes ne réagissent. «Pay attention. Get off the iPad», a ajouté le pilote, visiblement agacé, en français: «Faites attention et rangez l'iPad».

Pas d'approche dangereuse

Selon la plateforme Flightradar24, les deux appareils se sont rapprochés à environ onze miles (près de 18 kilomètres) sur des trajectoires convergentes.

La Federal Aviation Administration (FAA) a précisé qu'il n'y avait eu à aucun moment de rapprochement considéré comme dangereux, mais que la distance était inférieure à la normale.

Spirit Airlines a souligné dans une déclaration que l'équipage avait à tout moment suivi les instructions de la tour et qu'il avait ensuite atterri en toute sécurité à Boston. Une enquête sur l'incident est en cours.