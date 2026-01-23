Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Jamais rien vécu de tel» Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute

Sven Ziegler

23.1.2026

Un vol d'Air Canada a dû être interrompu peu avant le décollage - parce que des passagers ont entendu des appels à l'aide provenant de la carlingue. Un employé au sol était bloqué dans la soute à bagages.

Peu avant le décollage, l'avion d'Air Canada a dû s'arrêter. (image symbolique)
Peu avant le décollage, l'avion d'Air Canada a dû s'arrêter. (image symbolique)
KEYSTONE

23.01.2026, 13:16

24.01.2026, 08:27

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Des passagers ont entendu des cris et des coups provenant de la soute d'un vol d'Air Canada peu avant le décollage.
  • Un employé au sol avait été accidentellement enfermé dans la soute à bagages, mais il n'a pas été blessé.
  • Le vol a été retardé de près d'une journée ; Air Canada parle d'un «incident de sécurité potentiel».
Montre plus

Peu avant le décollage d'un vol intérieur au Canada, le silence s'est soudainement installé dans la cabine - puis le bruit. Les passagers d'un vol d'Air Canada reliant Toronto à Moncton ont entendu des cris et de violents coups provenant du fuselage de l'avion. Le décollage a été immédiatement interrompu.

Comme Air Canada l'a confirmé au portail spécialisé Travel Tomorrow, un employé du personnel au sol avait été enfermé dans la soute à bagages. Les portes de la soute à bagages ont été «involontairement fermées alors qu'un membre de l'équipage se trouvait encore dans la soute», a indiqué la compagnie aérienne.

L'incident s'est déjà produit le 13 décembre 2025 à l'aéroport international Pearson de Toronto, mais n'a été rendu public que maintenant. L'Airbus était déjà en route vers la piste de décollage lorsque les bruits provenant du fuselage ont été signalés. Le commandant de bord a immédiatement stoppé le roulage et est retourné à la porte d'embarquement.

Le membre d'équipage n'a pas été blessé

Le collaborateur bloqué a pu être rapidement libéré. Selon l'annonce du pilote, la personne était «saine et sauve» alors qu'«il n'avait jamais rien vécu de tel auparavant». Air Canada a également indiqué plus tard qu'il n'y avait pas de blessés.

Le vol concerné a été effectué par un Airbus A319. Certes, les soutes des avions modernes sont en partie chauffées et pressurisées, mais elles ne sont pas prévues pour des personnes. Sans approvisionnement en oxygène et par basses températures, la vie peut rapidement être mise en danger.

De nouvelles difficultés pour les passagers

L'incident a eu des conséquences sensibles pour les voyageurs. En raison du retard, l'équipage a atteint son temps de travail maximal et le vol a dû être annulé. Une nouvelle tentative de décollage en fin de soirée a en outre échoué en raison d'un problème technique. Ce n'est que le lendemain matin que l'avion a décollé, presque un jour après la date initialement prévue.

Le commandant de bord a expliqué aux passagers qu'il n'avait jamais connu d'incident comparable dans sa carrière. Dans l'aviation, de tels événements sont certes considérés comme rares, mais ils ne sont pas totalement exclus. Les procédures au sol sont complexes, la pression du temps et les erreurs humaines jouent un rôle.

Air Canada a expliqué qu'elle avait revu ses processus de sécurité internes et qu'elle avait encore une fois renforcé les procédures pour le personnel au sol. «Même en l'absence de blessés, il s'agit d'un incident de sécurité potentiel», a indiqué la compagnie aérienne.

Les plus lus

Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute
Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur au 3ème tour
Une motion veut couper la rente à vie en cas de condamnation
«Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle
Suivez le géant dames en direct