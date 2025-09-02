Chaos à Bangkok après l’immobilisation d’un avion Swiss

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

1500 passagers concernés Chaos à Bangkok après l’immobilisation d’un avion Swiss

Sven Ziegler

2.9.2025

Un problème technique a immobilisé un Boeing 777 de Swiss à Bangkok pendant plusieurs jours. Environ 1500 passagers ont été touchés et plusieurs vols ont dû être annulés.

Un avion de type Boeing 777 de Swiss. (photo d'archives)
Un avion de type Boeing 777 de Swiss. (photo d'archives)
sda

Sven Ziegler

02.09.2025, 07:50

02.09.2025, 10:14

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un Boeing 777 de Swiss est resté cloué au sol après son atterrissage à Bangkok.
  • Un défaut du système de commande du gouvernail de profondeur en est la cause.
  • Conséquences? 5 vols annulés, 2 reportés et 2 retardés.
Montre plus

Une panne à Bangkok a eu des conséquences importantes pour Swiss. Comme le rapporte "Aerotelegraph", un Boeing 777-300 ER immatriculé HB-JNI n'a pas pu décoller le 25 août après son atterrissage en Thaïlande. La cause: un dysfonctionnement du système de commande de la gouverne de profondeur, essentiel au ressenti de pilotage dans le cockpit.

Bien que des pièces de rechange aient été acheminées par avion depuis Hong Kong, les techniciens sur place n’ont pas réussi, dans un premier temps, à résoudre entièrement le problème. Le vol retour prévu pour Zurich a donc été annulé, et l’appareil est resté cloué au sol le lendemain également.

Trafic aérien. La ponctualité des avions a augmenté en Suisse

Trafic aérienLa ponctualité des avions a augmenté en Suisse

Les répercussions sur le plan de vol ont été importantes: au total, cinq vols ont dû être annulés, deux reportés et deux autres ont accusé d’importants retards. Les liaisons vers Chicago, São Paulo et Bangkok figurent parmi les plus touchées. Environ 1 500 passagers ont été affectés par ces perturbations.

Les frais des passagers pris en charge par Swiss

Selon la compagnie, Swiss a pris en charge les frais d’hôtel, de restauration et de transfert pour les passagers concernés. Ces derniers ont également pu modifier ou annuler leurs billets sans frais. L’organisation de solutions alternatives s’est toutefois révélée complexe, de nombreux vols de remplacement étant déjà complets.

Dans un avion Swiss. Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc

Dans un avion SwissUn homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc

Après cinq jours d'immobilisation, le Boeing 777 a finalement pu regagner Zurich — sans passagers, mais chargé de fret — sous le numéro de vol LX6181. Quelques heures seulement après son retour, l’appareil était de nouveau opérationnel et a décollé pour Chicago.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Chaos à Bangkok après l’immobilisation d’un avion Swiss
Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages