Chaos à Bangkok après l’immobilisation d’un avion Swiss

Un problème technique a immobilisé un Boeing 777 de Swiss à Bangkok pendant plusieurs jours. Environ 1500 passagers ont été touchés et plusieurs vols ont dû être annulés.

Un avion de type Boeing 777 de Swiss. (photo d'archives) sda

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un Boeing 777 de Swiss est resté cloué au sol après son atterrissage à Bangkok.

Un défaut du système de commande du gouvernail de profondeur en est la cause.

Conséquences? 5 vols annulés, 2 reportés et 2 retardés. Montre plus

Une panne à Bangkok a eu des conséquences importantes pour Swiss. Comme le rapporte "Aerotelegraph", un Boeing 777-300 ER immatriculé HB-JNI n'a pas pu décoller le 25 août après son atterrissage en Thaïlande. La cause: un dysfonctionnement du système de commande de la gouverne de profondeur, essentiel au ressenti de pilotage dans le cockpit.

Bien que des pièces de rechange aient été acheminées par avion depuis Hong Kong, les techniciens sur place n’ont pas réussi, dans un premier temps, à résoudre entièrement le problème. Le vol retour prévu pour Zurich a donc été annulé, et l’appareil est resté cloué au sol le lendemain également.

Les répercussions sur le plan de vol ont été importantes: au total, cinq vols ont dû être annulés, deux reportés et deux autres ont accusé d’importants retards. Les liaisons vers Chicago, São Paulo et Bangkok figurent parmi les plus touchées. Environ 1 500 passagers ont été affectés par ces perturbations.

Les frais des passagers pris en charge par Swiss

Selon la compagnie, Swiss a pris en charge les frais d’hôtel, de restauration et de transfert pour les passagers concernés. Ces derniers ont également pu modifier ou annuler leurs billets sans frais. L’organisation de solutions alternatives s’est toutefois révélée complexe, de nombreux vols de remplacement étant déjà complets.

Après cinq jours d'immobilisation, le Boeing 777 a finalement pu regagner Zurich — sans passagers, mais chargé de fret — sous le numéro de vol LX6181. Quelques heures seulement après son retour, l’appareil était de nouveau opérationnel et a décollé pour Chicago.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.