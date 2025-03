Un vol Swiss à destination de Budapest a dû faire demi-tour jeudi peu après le décollage. La raison: des problèmes avec le train d'atterrissage. L'avion a atterri en toute sécurité à Zurich - mais bloque depuis l'une des pistes principales de l'aéroport.

L'avion est actuellement immobilisé sur la piste 14. Screenshot Flightradar24

Sven Ziegler

Un Airbus A220 de la compagnie lettone Air Baltic, en vol pour le compte de Swiss, a dû faire demi-tour jeudi matin alors qu'il se rendait à Budapest. La raison en était des problèmes avec le train d'atterrissage, comme l'a confirmé Swiss au «Blick».

L'avion concerné, portant le numéro de vol LX2250, est retourné à l'aéroport de Zurich peu après le décollage. L'atterrissage sur la piste 14 s'est déroulé sans incident, selon Swiss, mais l'avion n'a pas pu rouler par ses propres moyens jusqu'à son lieu de stationnement en raison d'un défaut du train d'atterrissage avant.

L'aéroport a confirmé l'incident et a adapté le trafic aérien en conséquence. Les atterrissages se font désormais sur la piste 16, tandis que la piste 14 reste bloquée.

Les passagers évacués par bus

Après avoir atterri en toute sécurité, les 117 passagers au total ont été transportés par bus jusqu'au terminal. Swiss a fait savoir qu'elle travaillait actuellement à un changement de réservation pour les voyageurs. Le vol LX2254 à destination de Budapest ainsi que le vol de retour LX2255 seront désormais assurés par un avion plus grand.

Swiss s'est excusée auprès des personnes concernées pour les désagréments causés et a assuré que les clients concernés pourraient poursuivre leur voyage le plus rapidement possible. La cause exacte de la défaillance du train d'atterrissage va maintenant être examinée.

Malgré les problèmes techniques, l'avion est resté sous contrôle à tout moment, a souligné un porte-parole. Il n'y a pas eu de blessés.