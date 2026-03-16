Un avion de Swiss touché par la foudre lors d'un orage et obligé de dérouter

En principe, le vol LX8 de Swiss devait atterrir comme prévu à Chicago dimanche. Mais peu avant sa destination, l'avion a dû faire demi-tour : En raison de violents orages, l'avion est dérouté vers Détroit - il avait même été frappé par la foudre auparavant.

L'avion de Swiss a finalement dû se rabattre sur Détroit. Flightradar / Keystone / Bildmontage blue News

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Dimanche, le vol Swiss LX8 de Chicago à Zurich a été détourné vers Detroit en raison de violents orages.

Pendant le vol, l'avion a en outre été frappé par la foudre, comme le confirme Swiss.

Les passagers ont été hébergés pendant la nuit et ont été transférés le lendemain sur des vols de remplacement. Montre plus

Peu avant l'atterrissage prévu à Chicago, les passagers attendaient déjà la descente. Au lieu de cela, l'avion a effectué plusieurs cercles au-dessus de la région.

«Nous tournions au-dessus de Chicago et tout à coup, le cockpit nous a dit que nous devions nous écarter», raconte une passagère à blue News. L'équipage aurait expliqué qu'un atterrissage n'était actuellement pas possible en raison des conditions météorologiques. «Puis soudain, la foudre a frappé l'avion», poursuit la lectrice.

Peu après, l'Airbus A330 a mis le cap sur Détroit, à environ 380 kilomètres au nord-est de Chicago.

De violents orages paralysent le trafic aérien

Comme Swiss l'a confirmé à la demande de blue News, le détournement était une conséquence directe des violents orages qui se sont abattus sur Chicago. Le trafic aérien à l'aéroport a dû être temporairement limité.

Le vol LX8 se trouvait déjà à proximité de l'aéroport à ce moment-là et a d'abord attendu dans une boucle d'attente un éventuel atterrissage. «Mais comme la situation ne s'améliorait pas, l'équipage a décidé de se rendre à l'aéroport de dégagement», écrit Swiss.

De plus, l'avion a été frappé par la foudre pendant le vol, comme le confirme Swiss.

Les passagers n'ont toutefois aucune raison de s'inquiéter à ce moment-là, assure Swiss. De tels événements se produisent occasionnellement dans l'aviation et sont considérés comme inoffensifs. «Les avions agissent comme une cage de Faraday - l'énergie électrique est dissipée par le revêtement extérieur. Les passagers et l'équipage restent protégés. Les systèmes électroniques dans le cockpit sont protégés de manière redondante», communique la compagnie aérienne.

L'avion est maintenant contrôlé

Néanmoins, pour des raisons de sécurité, chaque avion qui a été frappé par la foudre fait l'objet d'un examen approfondi. L'appareil concerné est actuellement contrôlé par des techniciens, explique Swiss. Le vol de retour LX9 prévu de Chicago à Zurich n'a donc pas pu avoir lieu.

L'immobilisation temporaire de l'Airbus A330 n'a pas eu d'autres conséquences sur le plan de vol.

Pour les passagers, le déroutement a entraîné un retard dans leur voyage. Swiss a expliqué qu'elle avait hébergé les passagers concernés dans des hôtels et les avait transférés le lendemain sur des vols de remplacement afin qu'ils puissent poursuivre leur voyage.