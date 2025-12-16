Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants

Un vol de la compagnie Edelweiss, au départ de Zurich et à destination de la Tanzanie, a dû faire demi-tour samedi à cause de deux passagers récalcitrants. La police est intervenue et l'avion a finalement décollé avec environ deux heures de retard.

La situation à bord ne s'étant pas calmée, l'avion est retourné à la porte d'embarquement à 10h33. (photo d'archives) Keystone

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un vol Edelweiss partant de Zurich à destination de la Tanzanie a dû faire demi-tour samedi avant le décollage, car deux passagers n'ont pas suivi les instructions de l'équipage.

La police a arrêté une femme, accompagnée de son mari.

L'incident a entraîné le retard de plusieurs vols de correspondance - et illustre l'augmentation du nombre de passagers récalcitrants dans le monde. Montre plus

Un vol de la compagnie aérienne Edelweiss entre Zurich et la Tanzanie a dû être interrompu samedi peu avant le décollage, comme l'écrit le Tages-Anzeiger.

Sur le vol WK76, deux passagers ont refusé de suivre les instructions de l'équipage, comme le confirme le porte-parole d'Edelweiss Andreas Marti. L'Airbus A350 «Piz Bernina» avait décollé de la porte d'embarquement à 10h10 et roulait déjà vers la piste 16 lorsque l'équipage du cockpit a informé la tour de contrôle d'un problème avec les voyageurs.

La situation à bord ne s'étant pas calmée, l'avion est retourné à la porte d'embarquement à 10h33. Là, l'équipage a remis les deux passagers perturbateurs à la police cantonale de Zurich. Une femme a été arrêtée, son mari l'accompagnait: «Un rapport sera établi à l'encontre de cette femme auprès des autorités compétentes», a indiqué la police.

Le vol a finalement été retardé de deux heures

Les 306 passagers à bord ont dû attendre plus d'une heure : le vol en direction du Kilimandjaro n'a pu décoller qu'à 11h37. Les correspondances pour Zanzibar et le retour à Zurich sont également arrivées avec du retard.

Les incidents impliquant des voyageurs récalcitrants se multiplient dans le monde entier. En 2024 et selon l'International Air Transport Association (Iata), sur 395 vols, un a connu un incident - une nette augmentation par rapport aux années précédentes. Cette année, des cas similaires se sont également produits à plusieurs reprises à Zurich, notamment sur des vols d'Easyjet, de Finnair ou de Swiss.