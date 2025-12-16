Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Incident à l'aéroport de Zurich Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants

Lea Oetiker

16.12.2025

Un vol de la compagnie Edelweiss, au départ de Zurich et à destination de la Tanzanie, a dû faire demi-tour samedi à cause de deux passagers récalcitrants. La police est intervenue et l'avion a finalement décollé avec environ deux heures de retard.

La situation à bord ne s'étant pas calmée, l'avion est retourné à la porte d'embarquement à 10h33. (photo d'archives)
La situation à bord ne s'étant pas calmée, l'avion est retourné à la porte d'embarquement à 10h33. (photo d'archives)
Keystone

Lea Oetiker

16.12.2025, 09:25

16.12.2025, 14:59

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un vol Edelweiss partant de Zurich à destination de la Tanzanie a dû faire demi-tour samedi avant le décollage, car deux passagers n'ont pas suivi les instructions de l'équipage.
  • La police a arrêté une femme, accompagnée de son mari.
  • L'incident a entraîné le retard de plusieurs vols de correspondance - et illustre l'augmentation du nombre de passagers récalcitrants dans le monde.
Montre plus

Un vol de la compagnie aérienne Edelweiss entre Zurich et la Tanzanie a dû être interrompu samedi peu avant le décollage, comme l'écrit le Tages-Anzeiger.

Sur le vol WK76, deux passagers ont refusé de suivre les instructions de l'équipage, comme le confirme le porte-parole d'Edelweiss Andreas Marti. L'Airbus A350 «Piz Bernina» avait décollé de la porte d'embarquement à 10h10 et roulait déjà vers la piste 16 lorsque l'équipage du cockpit a informé la tour de contrôle d'un problème avec les voyageurs.

La situation à bord ne s'étant pas calmée, l'avion est retourné à la porte d'embarquement à 10h33. Là, l'équipage a remis les deux passagers perturbateurs à la police cantonale de Zurich. Une femme a été arrêtée, son mari l'accompagnait: «Un rapport sera établi à l'encontre de cette femme auprès des autorités compétentes», a indiqué la police.

Le vol a finalement été retardé de deux heures

Les 306 passagers à bord ont dû attendre plus d'une heure : le vol en direction du Kilimandjaro n'a pu décoller qu'à 11h37. Les correspondances pour Zanzibar et le retour à Zurich sont également arrivées avec du retard.

Les incidents impliquant des voyageurs récalcitrants se multiplient dans le monde entier. En 2024 et selon l'International Air Transport Association (Iata), sur 395 vols, un a connu un incident - une nette augmentation par rapport aux années précédentes. Cette année, des cas similaires se sont également produits à plusieurs reprises à Zurich, notamment sur des vols d'Easyjet, de Finnair ou de Swiss.

Les plus lus

Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants
Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste
Une Suissesse, accusée de trafic de drogue, meurt aux Philippines
iPhone: ces 9 nouveautés qui valent clairement la mise à jour
Kylian Mbappé remporte sa bataille judiciaire face au PSG !