Un avion utilisé pour du saut en parachute s'est écrasé à proximité d'un aéroport à Butler, dans le Missouri, Etat du centre des Etats-Unis, a indiqué dimanche à l'AFP un responsable des secours locaux.

L'avion était utilisé pour du saut en parachute (illustration). IMAGO/Cavan Images

Keystone-SDA ATS

Les 12 occupants de l'appareil, le pilote et 11 parachutistes amateurs sont morts, a précisé Dennis Jacobs, de l'agence de gestion des urgences du comté de Bates (EMA).

Selon FOX4, une chaîne de télévision locale, l'accident s'est déroulé à 11h30 locales (18h30 en Suisse).

Le petit avion privé aurait décollé de Butler puis fait demi-tour avant de s'écraser à proximité de l'aéroport et d'une route.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident, selon ce média, et la circulation interrompue dans les deux sens sur cet axe routier.