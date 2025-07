Un avion s'est écrasé dans le lac des Quatre-Cantons

Un petit avion s'est écrasé dans le lac des Quatre-Cantons lundi matin. Aucune indication n’a été donnée pour le moment sur d’éventuelles victimes.

Après le crash de l’avion, la police lacustre s’est notamment déployée. (Image d'illustration) ATS

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Rédaction blue News ATS

D'abord rapporté par le journal Blick, l'accident a été confirmé par la police lucernoise. L'appareil s'est écrasé vers 9h45 dans le Kreuztrichter a déclaré Yanik Probst, porte-parole de la police, à Keystone-ATS.

Le Kreuztrichter est la zone où se rejoignent les différents bras du lac des Quatre-Cantons.Il se situe à l’ouest de Weggis, dans le canton de Lucerne. M. Probst n’a pas encore pu donner d’informations sur d’éventuelles victimes.

Des secours en provenance de plusieurs cantons ont été mobilisés, a-t-il précisé. Des drones sont également utilisés pour les recherches.

Les données de vol laissent perplexe

L'appareil est apparemment un avion charter allemand. Selon «Flightradar24», il avait pour destination l'aéroport de Burg Feuerstein au nord de Nuremberg.

L'itinéraire du vol une heure auparavant. Flightradar

Selon les données de vol de «Flightradar», le jet a décollé une première fois à 8h30 déjà de l'aérodrome de Buochs, avec pour destination Burg Feuerstein. Mais après quelques minutes, l'appareil a fait demi-tour, a effectué une boucle et est retourné à Buochs.Une heure plus tard, le jet a de nouveau décollé. Après environ deux minutes, l'appareil a perdu de l'altitude et s'est écrasé dans le lac.

L'avion s'est écrasé dans le lac après environ deux minutes. Flightradar24

La raison exacte pour laquelle l'avion a fait demi-tour, est revenu à Buochs et a redécollé plus tard n'est pas encore claire. L'aéroport et la police cantonale de Lucerne n'ont pas pu être contactés pour blue News.