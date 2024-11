Un bébé d'un an a survécu à un spectaculaire accident de la route dimanche dans le sud de l'Equateur, a rapporté l'agence d'Etat des situations d'urgence, ECU 911. L'accident a fait au moins dix morts.

Les accidents de la route sont une importante cause de mortalité en Equateur (archives). ATS

ATS

Vers 05h00 heure locale (11h00 suisses), un minibus a quitté la route et est tombé au fond d'un ravin, près de Bella Union, dans le canton de Santiago, a indiqué ECU 911 dans un message aux médias.

«Dix personnes» sont mortes et «un mineur blessé, âgé d'environ un an, a été transporté à l'hôpital» dans la municipalité voisine de Méndez, a précisé l'agence, ajoutant que «plusieurs personnes» étaient encore «coincées» dans le véhicule.

Des images diffusées par les médias locaux montrent ce véhicule, renversé, au fond d'un gouffre rocheux, et plusieurs sauveteurs travaillant à ses abords et dedans. La presse rapporte qu'une fillette de six ans a également survécu à l'accident, mais avec de graves blessures.

Les accidents de la route sont une importante cause de mortalité en Equateur.

