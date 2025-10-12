  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Criminalité Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

ATS

12.10.2025 - 12:52

Un distributeur automatique de billet a explosé dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont dans le Jura. Deux personnes circulant à moto ont été vues quittant les lieux précipitamment.

La police cantonale jurassienne a lancé un appel à témoins après l'explosion d'un bancomat dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont (image d'illustration).
La police cantonale jurassienne a lancé un appel à témoins après l'explosion d'un bancomat dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 12:52

12.10.2025, 13:31

Le bancomat de la banque Valiant a explosé peu après 04h00 du matin, indique dimanche dans un communiqué la police cantonale jurassienne. La porte d'accès à la zone du distributeur a volé en éclat, projetant des débris dans la rue sur plusieurs mètres. La police souligne que malgré la présence d'individus dans la zone, aucun blessé n'est à déplorer.

Les dégâts matériels sont en revanche importants à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux jouxtant le bancomat. Un constat d'usage d’explosif a été effectué sur place par les services de la police cantonale jurassienne, secondés par le Ministère public de la Confédération (MPC), les enquêteurs fédéraux de fedpol et des spécialistes de la police scientifique de Zurich.

Les investigations sont en cours sous la direction du MPC afin de déterminer les faits ainsi que le préjudice subi, écrit la police. Elle invite également toute personne ayant des éléments à apporter dans cette affaire.

Les plus lus

Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Manif à Berne: 18 policiers blessés, des millions de dégâts matériels
Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !
«Un but aussi historique qu'inattendu» - L'incroyable boulette de Donnarumma
«Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours