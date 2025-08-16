Un base jumper a perdu la vie vendredi après un saut depuis la crête de l'Eiger à Grindelwald. Le Bernois de 34 ans a été retrouvé mort par les forces d'intervention qui ont survolé les lieux de l'accident.

Un base jumper équipé d'une combinaison ailée sautant d'une plateforme vers la vallée, en contrebas de Muerren, dans la région de Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois, en Suisse, le 17 décembre 2024 (archives).

Une enquête a été ouverte, précise la police bernoise samedi dans un communiqué.