Un bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre

À Madère, l’«Aida Luna» a dû quitter le port plus tôt en raison d’un changement météorologique. Deux passagers, encore à terre au moment du départ, ont ainsi manqué le bateau.

A dû interrompre prématurément son séjour à Madère : le bateau de croisière allemand "Aida Luna". Imago

Agence France-Presse Dominik Müller

Mauvaise surprise pour deux touristes à Madère: leur bateau de croisière a quitté le port sans eux alors qu’ils exploraient l’île. Comme le rapportent les portails spécialisés «Kreuzfahrt Aktuelles» et «Schiffe und Kreuzfahrten», l’«Aida Luna» a laissé deux passagers sur l’île de Madère. Le navire était arrivé mardi et devait rester en escale jusqu’à mercredi soir. De nombreux passagers étaient descendus à terre, certains y ayant même passé la nuit.

Mais dans la nuit de mardi à mercredi, le temps a changé. Selon les rapports, de fortes rafales de vent étaient annoncées. Le navire aurait été «poussé à plusieurs reprises contre la jetée», risquant des dommages. L’équipage a donc décidé de quitter le port plus tôt que prévu.

Les touristes ne répondent pas au téléphone

Les passagers auraient été informés par téléphone du départ anticipé, mais deux d’entre eux n’ont pas pu être contactés. Lorsque l’«Aida Luna» a quitté le port vers 6h15 du matin, ils étaient encore à terre.

La compagnie maritime doit désormais organiser la poursuite du voyage pour les passagers concernés. Aucune déclaration officielle n’était disponible pour le moment. Pour compenser la journée annulée à Madère, le navire fera également escale à Lanzarote.

L’«Aida Luna» est en mer depuis le 22 février sur un itinéraire élargi aux Canaries, avec des escales à Gran Canaria, Tenerife et La Palma. Le luxueux paquebot devrait revenir à Gran Canaria le 1er mars.

