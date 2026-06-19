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Disparu depuis jeudi La police allemande a retrouvé un corps suite à l'enlèvement d'un bébé dans sa poussette

dpa

19.6.2026 - 16:43

Un bébé disparaît sans laisser de traces, puis un corps est retrouvé à proximité. La police a des soupçons quant à l'identité du nourrisson décédé.

La police a mené des recherches pendant des heures.
La police a mené des recherches pendant des heures.
Jason Tschepljakow/dpa
,

DPA, Rédaction blue News

19.06.2026, 16:43

19.06.2026, 20:18

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Alors qu’ils recherchaient un nourrisson disparu, les enquêteurs ont découvert le corps d’un bébé près de Renningen.
  • La police vérifie actuellement s’il s’agit du petit garçon de trois mois porté disparu depuis jeudi soir.
  • Les circonstances du décès restent encore floues et font l’objet d’une enquête en cours.
Montre plus

Alors qu’ils recherchaient un nourrisson disparu à Renningen, près de Stuttgart (Allemagne), les enquêteurs ont découvert le corps d’un bébé. « Il pourrait s’agir du petit garçon disparu », a indiqué la police. Le corps aurait été retrouvé entre Renningen et le quartier de Malmsheim et fait actuellement l’objet d’une identification.

Le porte-parole n’a donné aucune autre précision sur la manière dont le nourrisson a été retrouvé. Il n’a pas non plus fourni d’informations sur les circonstances de son décès. Cela fait l’objet d’une enquête menée par la police judiciaire de la préfecture de police de Ludwigsburg, a précisé le policier.

Le petit garçon était porté disparu depuis peu avant minuit

Selon la police, le petit garçon âgé de trois mois était porté disparu depuis jeudi, peu avant minuit. Dans un premier temps, il n’y avait donc pas d’indices concrets sur le lieu où se trouvait l’enfant ni de soupçons particuliers. 

D’après la police, l’enfant avait été vu pour la dernière fois dans une poussette et était sans surveillance. Elle n’a pas précisé où la poussette se trouvait, mais celle-ci n’a pas été signalée comme manquante. Ce sont les parents qui ont signalé la disparition.

Une recherche à grande échelle

Pour les recherches du nourrisson, la police a mobilisé, outre 50 agents, 40 chiens de recherche de la Croix-Rouge allemande, des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques, ainsi que des chiens spécialisés dans la détection de cadavres.

Des équipes des services de secours, notamment de la Croix-Rouge allemande, se sont également rassemblées dans la matinée sur un parking près d’un supermarché pour apporter leur aide. La police anti-émeute était également mobilisée.

La ville de Renningen, qui compte environ 18 000 habitants, est située à l'ouest de Stuttgart, à environ 25 kilomètres de la capitale du Land.

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