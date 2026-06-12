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Excès de vitesse Un Bernois de 23 ans commet 24 infractions au code de la route

ATS

12.6.2026 - 16:21

Un conducteur de 23 ans devra répondre devant la justice de 24 infractions au code de la route. Une vidéo tombée entre les mains de la police cantonale bernoise a notamment révélé de nombreux excès de vitesse.

L'homme a notamment atteint les 94 km/h dans une zone limitée à 30 km/h (photo prétexte).
L'homme a notamment atteint les 94 km/h dans une zone limitée à 30 km/h (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 16:21

12.06.2026, 16:36

La vidéo, consultée par la police en juillet 2024, montre un conducteur roulant bien trop vite au centre de Münchenbuchsee. L'analyse des différents téléphones portables saisis dans le cadre de l'enquête a révélé de nombreuses infractions au code de la route et à la loi sur les armes.

L'homme a notamment roulé à 94 km/h dans une zone limitée à 30 km/h dans une localité, mais aussi à 248 km/h sur une portion d'autoroute limitée à 100 km/h, indique vendredi le Ministère public Berne-Mittelland dans un communiqué.

La justice soupçonne aussi cet automobiliste d'avoir pris le volant à plusieurs reprises alors que son permis lui avait déjà été retiré. L'homme devra répondre de ses actes devant la justice, qui investigue encore sur d'autres infractions.

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