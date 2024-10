10 ans après avoir gagné 48 millions au loto, un Suisse raconte enfin son histoire

Il y a dix ans, un Bernois voyait sa vie basculer en remportant 48 millions de francs au loto suisse. Aujourd'hui, il se confie sur la façon dont ce gain a bouleversé sa vie – et sur ce qu'il en a fait.

Le chanceux a remporté 48 millions. (photo d'archives) sda

Sven Ziegler/trad Sven Ziegler

C’était un jour comme les autres, raconte «Hans im Glück» (nom modifié) à l'Aargauer Zeitung. Il était dans un parc quand, en allant acheter des cigarettes, il a remarqué le montant astronomique du jackpot. «Je me suis dit que je pourrais retenter ma chance», confie-t-il. Et quelques heures plus tard, l’impensable se réalise: il remporte le gros lot. Pour digérer la nouvelle, il s’offre un whisky.

Malgré cette fortune soudaine, Hans et sa femme ont choisi de ne pas bouleverser leur quotidien. «Il était primordial pour nous de rester nous-mêmes», assure-t-il. Leur priorité a été de faire des investissements judicieux: immobilier, actions, et un don pour leurs enfants.

«Nous avons tout examiné avec notre banque et bénéficié de conseils précieux», raconte le gagnant. Ils se sont permis quelques plaisirs, comme l'achat d'une nouvelle voiture, mais ni la grande villa au bord du lac ni les folies de luxe n'ont fait partie de leurs choix.

«Ma femme continue de guetter les promotions à la Coop»

Rapidement, la nouvelle s'est répandue dans leur entourage, et Hans a dû faire face à des questions intrusives. «J'ai parfois dû mentir aux gens», avoue-t-il. Il a aussi reçu une avalanche de lettres de mendicité et d’appels. «Je disais toujours non, à l’exception de quelques prêts sans intérêt.» Malgré tout, il est soulagé d’avoir su préserver ses relations.

Hans et sa femme ont tenu à conserver un mode de vie modeste. «Ma femme continue de guetter les promotions à la Coop», raconte-t-il avec le sourire. Même s’ils pourraient se permettre bien plus, ils préfèrent voyager dans des endroits qui leur plaisent et séjourner dans de bons hôtels plutôt que d’acquérir une résidence secondaire. «Nous ne voulons pas de charges supplémentaires.»

Dix ans après ce coup de chance, Hans n’a plus jamais joué au loto. «J'ai eu ma part de chance», explique-t-il, avant de conclure : «Avec un million, j'aurais été tout aussi heureux.»