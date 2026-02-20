  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Route fermée Un blessé dans un accident de la route vendredi à Seigneux

ATS

20.2.2026 - 17:11

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules utilitaires s'est produit vendredi matin sur la route de Berne, dans la localité de Seigneux à Valbroye. Un homme a été blessé et acheminé à l'hôpital.

La Centrale vaudoise police (CVP) a été avertie de l'incident aux alentours de 9h00 vendredi matin (image d'illustration).
La Centrale vaudoise police (CVP) a été avertie de l'incident aux alentours de 9h00 vendredi matin (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 17:11

20.02.2026, 17:13

L'incident a eu lieu vers 09h00 au lieu-dit «Treize Cantons», a indiqué vendredi après-midi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Deux véhicules utilitaires, un de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et un de livraison, ont été impliqués.

Sur les circonstances de l'accident, la police explique qu'un employé d'entretien des routes, alors au volant de son véhicule, a été heurté par un autre automobiliste circulant dans le même sens que lui, en direction de Lausanne. L'homme était sur le point de s’arrêter pour libérer la chaussée de la dépouille d’un animal, lorsque son véhicule a été percuté à l'arrière par la deuxième voiture.

«Sous l’effet du choc, le passager avant du second véhicule a été blessé et conduit en ambulance au CHUV», a détaillé la police. La route a dû être fermée pendant plusieurs heures pour permettre aux secours d'intervenir.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et l'enquête devra déterminer les causes et les circonstances précises de l'accident.

Les plus lus

Un carambolage provoque un incendie dans le tunnel de Vernier
La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras
Une affaire de parking dégénère : un employé communal décède
En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !
«Il était cloué au lit» - Les révélations chocs de Patrick Dempsey
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins