Un accident de la circulation impliquant deux véhicules utilitaires s'est produit vendredi matin sur la route de Berne, dans la localité de Seigneux à Valbroye. Un homme a été blessé et acheminé à l'hôpital.

La Centrale vaudoise police (CVP) a été avertie de l'incident aux alentours de 9h00 vendredi matin (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'incident a eu lieu vers 09h00 au lieu-dit «Treize Cantons», a indiqué vendredi après-midi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Deux véhicules utilitaires, un de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et un de livraison, ont été impliqués.

Sur les circonstances de l'accident, la police explique qu'un employé d'entretien des routes, alors au volant de son véhicule, a été heurté par un autre automobiliste circulant dans le même sens que lui, en direction de Lausanne. L'homme était sur le point de s’arrêter pour libérer la chaussée de la dépouille d’un animal, lorsque son véhicule a été percuté à l'arrière par la deuxième voiture.

«Sous l’effet du choc, le passager avant du second véhicule a été blessé et conduit en ambulance au CHUV», a détaillé la police. La route a dû être fermée pendant plusieurs heures pour permettre aux secours d'intervenir.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et l'enquête devra déterminer les causes et les circonstances précises de l'accident.