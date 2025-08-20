  1. Clients Privés
Tunnel du Mont Blanc fermé aux poids lourds Un bloc de roches tombe sur une voiture près de Chamonix

ATS

20.8.2025 - 21:45

Une voiture avec quatre occupants à son bord a été touchée par la chute de rochers d'une paroi bordant la RN205 près de Chamonix. L'éboulement a provoqué l'interruption de la circulation sur une partie de la route, a annoncé mercredi la préfecture de Haute-Savoie.

Les opérations de secours et de sécurisation ont mobilisé une cinquantaine d'agents des forces de l'ordre et de sapeurs-pompiers (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 21:45

20.08.2025, 22:05

La préfecture n'était pas dans l'immédiat en mesure de préciser l'état de santé des occupants du véhicule. Les victimes ont été transportées à l'hôpital à Sallanches et Annecy, indique-t-elle dans un communiqué. Les faits sont survenus vers 18h00, dans le sens descendant entre Chamonix et la commune de Passy.

«La circulation de tous les véhicules a été interrompue dans le sens de circulation descendant, l'accès à Chamonix restant possible via le viaduc des Egratz», précisent les services de l'Etat dans un communiqué.

Les opérations de secours et de sécurisation, toujours en cours en début de soirée, mobilisent 36 sapeurs-pompiers et une vingtaine d'agents des forces de l'ordre. L'éboulement cause également de grandes difficultés de circulation, et la préfecture recommande d'éviter le secteur.

En conséquence de cet accident, le Tunnel du Mont Blanc est fermé aux poids lourds en direction de la France et les véhicules légers doivent suivre un itinéraire adapté pour éviter la zone, selon le concessionnaire français Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB).

