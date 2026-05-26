Un «blocage anticyclonique» fait suffoquer l'Europe, la Suisse n'y échappe pas !

Depuis que les relevés météo existent, soit depuis 150 ans, jamais un mois de mai n'a été aussi chaud. Si la France est percutée de plein fouet par cet épisode de chaleur inédit, la Suisse ne fait pas exception.

À Genève, le mercure va grimper jusqu'à 32°C aujourd'hui. KEYSTONE

Le mercure a dépassé les 30°C à plusieurs endroits de Suisse lundi et ce mardi sera tout aussi chaud. Pour aujourd'hui, MétéoSuisse annonce pas moins de 32°C à Genève, 33°C à Sion et à Bâle, ou encore 31°C à Berne.

Selon la page Facebook de Météo Robin, «c'est tout simplement du jamais vu depuis le début des relevés météo il y a près de 150 ans». Et cette vague de chaleur devrait apparemment se poursuivre, indique le passionné de météorologie chablaisien: «Plus de 30 degrés en plaine sont encore prévus jusqu’à samedi avant une légère baisse pour la fin de week-end et le début de la semaine prochaine. Mais attention, une nouvelle hausse est bien probable la semaine prochaine!»

Chez nos voisins français, la chaleur est encore plus étouffante: huit départements de l'ouest du pays ont été placens on vigilance orange canicules pour ce mardi. Au lendemain d'une journée historiquement chaude, la vague de chaleur va encore se renforcer, avec un «épisode caniculaire» inédit pour un mois de mai: une large partie de la Bretagne pourrait connaître des températures de 33°C à 36°C.

«A l'échelle de la France, lundi a été la journée la plus chaude enregistrée pour un mois de mai depuis le début des mesures», a écrit l'institut météorologique dans son dernier bulletin publié à 06H00.

Blocage anticyclonique

Le blog de MétéoSuisse donne une explication sur ce phénomène encore méconnu sous nos latitudes, mais qui pourrait bien devenir la norme ces prochaines années en raison du changement climatique. Les canicules deviennent plus fréquentes et plus intenses.

En ce qui concerne la situation actuelle, il s'agit d'«une anomalie positive de haute-pression». Sur son blog, MétéoSuisse ajoute: «Cette configuration est caractéristique d’un blocage anticyclonique durable, favorisant des conditions stables, sèches et largement ensoleillées. Le maintien de ces hauteurs géopotentielles élevées suggère que cette situation pourrait se prolonger sur plusieurs jours, et probablement jusqu'au début du mois de juin».

Pollution

En France, le laboratoire central de la surveillance de la qualité de l'air (LCSQA), outil de vigilance atmosphérique, a averti d'un dépassement de seuil d'information de pollution à l'ozone à prévoir mardi dans toute l'Ile-de-France et la vallée du Rhône.

Les concentrations d'ozone dans l'atmosphère devraient dépasser 180 microgrammes par mètre cube et par heure mardi, ce qui peut générer des gênes respiratoires ou cardiaques, surtout chez les populations vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants), a souligné Airparif dans un communiqué.

En Suisse, selon IQAir, la concentration de particules fines est actuellement 1.9 fois la valeur seuil annuelle de l'OMS.

La présence de pollen est en outre très importante, souligne MétéoSuisse:« La pluie a limité la présence de pollen dans l'air, mais elle a favorisé la croissance de l'herbe. Une période particulièrement difficile pour les personnes allergiques au pollen de graminées s'annonce: des plantes à maturité, un temps sec et de la chaleur: tout ce qu'il faut pour que le pollen vole en abondance. Il y a aussi dans l'air du pollen d'oseille et de plantain. A noter également: la floraison du tilleul en plaine, celle de l'aune vert dans les alpes et celle du palmier, présent surtout au Tessin».