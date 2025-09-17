Un bracelet précieux de l'Egypte antique a disparu du laboratoire de restauration du Musée égyptien du Caire. Les recherches sont en cours pour le retrouver, a annoncé le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Le bijou, un «bracelet en or orné de perles sphériques en lapis-lazuli» date du règne d'Aménémopé, pharaon de la 21e dynastie (1070-945 avant J.-C.), selon un communiqué du ministère publié mardi soir. Une enquête interne a été ouverte et une alerte envoyée «à toutes les unités archéologiques des aéroports et des points d'entrée, ainsi qu'aux ports», d'après le communiqué.

Selon Jean Guillaume Olette-Pelletier, docteur en égyptologie, le bracelet avait été découvert à Tanis, dans le delta oriental du Nil, lors de fouilles archéologiques dans le caveau du roi Psousennès Ier, où Aménémopé avait été inhumé pour la seconde fois après le pillage de sa tombe originelle. «Ce n'est pas le plus beau mais c'est scientifiquement l'un des plus intéressants», dit l'expert.

Pour les Egyptiens antiques, l'or représentait la «chair des dieux», soulignant la nature divine du porteur, tandis que le lapis-lazuli, pierre semi-précieuse évoquait les cheveux ou poils des divins, explique l'égyptologue.

Selon des médias locaux, la disparition du bijou aurait été découverte il y a trois jours lors d'un inventaire des objets du laboratoire effectué en amont de l'exposition «Trésors des pharaons», prévue à Rome fin octobre.

L'incident n'a pas été rendu public immédiatement, afin de «garantir le bon déroulement des investigations», précise le communiqué du ministère, ajoutant qu'un inventaire complet est actuellement en cours. Le ministère n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Le Musée égyptien du Caire abrite 170'000 objets archéologiques précieux, dont le masque funéraire en or du roi Aménémopé. Une de ses collections les plus célèbres, celle trouvée dans le tombeau du roi Toutânkhamon, doit être transférée au nouveau Grand musée Egyptien (GEM), avant l'inauguration officielle le 1er novembre.

En 2021, 22 momies royales, dont celles de Ramsès II et de la reine Hatchepsout, ont été transférées lors d'une spectaculaire procession vers le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) dans le Vieux Caire.