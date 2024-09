Dans la nuit de samedi à dimanche, un vol s'est produit dans une maison d'habitation à Endingen AG. Un couple a été réveillé et menacé par un homme masqué.

La police a pu arrêter le cambrioleur sur place. (image symbolique) KEYSTONE

Samuel Walder

L'inconnu a pu s'enfuir du lieu du crime avec un butin. Entre-temps, un suspect a pu être identifié et arrêté. Le parquet de Brugg-Zurzach mène une enquête pénale pour vol à l'encontre du jeune Suisse de 18 ans.

Le 21 juillet 2024, après trois heures du matin, un homme masqué a pénétré dans un appartement d'un immeuble et a menacé avec un couteau le couple qui y vivait.

Après avoir réussi à s'emparer d'argent liquide et d'objets de valeur, il a confisqué les smartphones de la femme et de son mari et a enfermé les deux personnes dans leur salle de bain. Il a ensuite quitté l'appartement et pris la fuite.

Le mari a pu se libérer en sortant par la fenêtre de la salle de bain et alerter la police vers 3h30. Le couple n'a pas été blessé lors du vol et s'en est tiré avec une belle frayeur.

Un suspect de 18 ans avoue

Les recherches engagées avec plusieurs patrouilles de police ainsi que l'appel à témoins lancé par la suite n'ont pas donné de résultats au début. Une piste a toutefois conduit les autorités d'enquête à un jeune homme de 18 ans. Ce Suisse a pu être localisé et arrêté il y a quelques jours. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir commis le vol.

Le tribunal des mesures de contrainte compétent a ordonné la détention préventive demandée par le parquet de Brugg-Zurzach. La procédure pénale engagée par le ministère public se poursuit entre-temps. L'homme doit s'attendre à être poursuivi pour vol.

Il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.