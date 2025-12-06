  1. Clients Privés
Appel à témoins Un camion chute dans l'Aar depuis un pont près d'Olten

ATS

6.12.2025 - 08:24

Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten et Winznau. La police lance un appel à témoin afin de déterminer les circonstances de l'accident.

La camion a chuté dans l'Aar depuis le troisième pont depuis la gauche sur cette photo d'archives.
La camion a chuté dans l'Aar depuis le troisième pont depuis la gauche sur cette photo d'archives.
sda

Keystone-SDA

06.12.2025, 08:24

06.12.2025, 08:30

La police n'était pas en mesure de donner des précisions sur le nombre et l'origine des occupants du véhicule. Elle est en revanche sûre que le camion ne transportait pas de marchandises dangereuses.

La police a été alertée de l'accident vers 15h00. Ce dernier confirmait une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

Le camion a percuté et brisé la balustrade du pont avant de chuter dans la rivière. D'autres détails de l'accident n'étaient pas encore connus.

La Gösgerstrasse, ainsi que par moments les rues adjacentes, ont dû être entièrement fermées durant les opérations de sauvetage complexes, a encore indiqué la police. Cela a entraîné des perturbations du trafic. Le déroulement de l’accident et sa cause font l’objet d’enquêtes en cours.

