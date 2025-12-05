Un camion tombe dans l’Aar près d’Olten

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Opération de secours en cours Un camion tombe dans l’Aar près d’Olten

ATS

5.12.2025 - 17:20

Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten et Winznau. Les services de secours sont à pied d'oeuvre en grands effectifs.

La camion a chuté dans l'Aar depuis le troisième pont depuis la gauche sur cette photo d'archives.
La camion a chuté dans l'Aar depuis le troisième pont depuis la gauche sur cette photo d'archives.
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 17:20

05.12.2025, 17:29

La police a été alertée de l'accident vers 15h00, indique un porte-parole de la police soleuroise à Keystone-ATS. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

Le ministère public s'explique. Un chauffard tue un homme mais n'ira pas en prison

Le ministère public s'expliqueUn chauffard tue un homme mais n'ira pas en prison

Le camion a percuté et brisé la balustrade du pont avant de chuter dans la rivière. D'autres détails de l'accident ne sont pas encore connus.

Les plus lus

Sébastien Cala se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz
Quels adversaires pour la Nati ? Suivez le tirage au sort en direct !
Un camion tombe dans l’Aar près d’Olten
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
«Décision historique» : l’UE inflige une amende de 120 millions d'euros à X
Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans