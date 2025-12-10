  1. Clients Privés
Accident Bâle : un camion percute trois stands d'un marché de Noël

ATS

10.12.2025 - 17:27

Un camion a percuté des stands d'un marché de Noël, mercredi matin à Bâle. Son chauffeur a été blessé dans l'accident. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle - Gallery
Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle - Gallery. Après avoir percuté trois stands, le camion a terminé sa course contre une façade. Son chauffeur a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Après avoir percuté trois stands, le camion a terminé sa course contre une façade. Son chauffeur a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Photo: ATS

Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle - Gallery. Le camion malaxeur a terminé sa course contre la façade d'un bâtiment après avoir défoncé trois stands. Son chauffeur a été hospitalisé et personne d'autre n'a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Le camion malaxeur a terminé sa course contre la façade d'un bâtiment après avoir défoncé trois stands. Son chauffeur a été hospitalisé et personne d'autre n'a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Photo: ATS

Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle - Gallery
Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle - Gallery. Après avoir percuté trois stands, le camion a terminé sa course contre une façade. Son chauffeur a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Après avoir percuté trois stands, le camion a terminé sa course contre une façade. Son chauffeur a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Photo: ATS

Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle - Gallery. Le camion malaxeur a terminé sa course contre la façade d'un bâtiment après avoir défoncé trois stands. Son chauffeur a été hospitalisé et personne d'autre n'a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Le camion malaxeur a terminé sa course contre la façade d'un bâtiment après avoir défoncé trois stands. Son chauffeur a été hospitalisé et personne d'autre n'a été blessé. La police exclut toute préméditation à ce stade.

Photo: ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 17:27

L'accident est survenu vers 10h30 dans une rue du Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin. En s'y engageant depuis un axe principal, le camion a touché la remorque d'un stand, puis a percuté trois stands avant de terminer sa course contre une façade, indique la police cantonale de Bâle-Ville. Hormis le camionneur qui a été hospitalisé, personne d'autre n'a été blessé.

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. Les trois stands percutés ont été fortement endommagés et leurs responsables ne peuvent donc pas les tenir temporairement, indiquent les organisateurs du marché «Adväntsgass» ("Ruelle de l'Avent"). Ce dernier se déroule cependant comme prévu.

