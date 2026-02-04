  1. Clients Privés
Bien payé, mais exigeant Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre

Sven Ziegler

4.2.2026

Pour beaucoup, être capitaine de croisière est un travail de rêve: des mois de voyage, de grandes responsabilités et un salaire supérieur à la moyenne. Un capitaine de la compagnie de navigation Aida a révélé combien il gagne réellement et à quoi ressemble son travail quotidien.

Le capitaine de croisière Tommy Möller révèle combien il gagne.
Le capitaine de croisière Tommy Möller révèle combien il gagne.
Imago / Bildmontage blue News

Sven Ziegler

04.02.2026, 16:27

04.02.2026, 16:44

Le capitaine d'un navire de croisière est responsable de plusieurs milliers de passagers, d'une infrastructure technique complexe et d'un équipage international. Tommy Möller, capitaine chez Aida Cruises, a parlé de ce métier - et de sa rémunération - dans une interview accordée au «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Möller est certes issu d'une famille de marins, mais il a d'abord opté pour d'autres voies: il a travaillé comme mécanicien naval, a étudié le droit et a travaillé plusieurs années dans le secteur du bâtiment. Ce n'est qu'à l'âge de 35 ans qu'il a commencé des études nautiques, une condition préalable en Allemagne pour devenir plus tard capitaine en mer.

Son ascension a ensuite été relativement rapide. Après ses premières missions sur des porte-conteneurs, Möller est passé à la croisière en tant que troisième officier. En l'espace de cinq ans, il a été promu capitaine et a exercé son premier commandement sur l'«Aida Aura».

Un salaire annuel légèrement inférieur à 170'000 francs

Möller parle également ouvertement de ses revenus. Après une quinzaine d'années passées chez Aida, il gagne, selon ses propres dires, environ 11'700 euros par mois en moyenne, ce qui correspond à environ 10'700 francs. A cela s'ajoute un bonus lié à la performance d'environ 40'000 francs par an.

Au total, cela donne un salaire annuel d'un peu moins de 170'000 francs. Le salaire a nettement augmenté à chaque promotion, souligne Möller, mais il est directement lié à la grande responsabilité et à la charge de travail.

Deux mois de travail, deux mois de congé

Le rythme de travail d'un capitaine de croisière se distingue nettement des emplois classiques à terre. Les missions de deux mois à deux mois et demi d'affilée, sans jours de congé, sont courantes. Pendant cette période, il travaille souvent plus de dix heures par jour.

Il n'est que rarement à la barre, explique Möller. Ses tâches principales consistent à diriger l'équipage, à organiser les opérations à bord et à prendre des décisions en matière de sécurité. Une mission est généralement suivie d'une phase de loisirs à terre d'une durée similaire.

Le métier apporte de la variété, mais aussi des restrictions. Des absences prolongées de la famille et des amis font partie du travail. En revanche, l'activité offre des expériences internationales, une grande responsabilité personnelle - et un revenu nettement supérieur à la moyenne.

