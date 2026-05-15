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Images impressionnantes Un car postal sans chauffeur s'encastre dans une façade à Nunningen

ATS

15.5.2026 - 10:58

Un car postal vide et sans chauffeur a terminé sa course contre la façade d'une maison, jeudi soir à Nunningen (SO). Le bus et le bâtiment ont été fortement endommagés. On ignore encore pourquoi le véhicule a quitté la station où il était immobilisé.

Le bus sans passagers ni chauffeur est allé s'encastrer dans la façade d'une filiale bancaire. Personne n'a été blessé.
Le bus sans passagers ni chauffeur est allé s'encastrer dans la façade d'une filiale bancaire. Personne n'a été blessé.
ATS

Keystone-SDA

15.05.2026, 10:58

15.05.2026, 11:02

L'accident n'a pas fait de blessés, indique la police soleuroise vendredi. Il s'est produit vers 20h35. Le car postal s'est alors mis à rouler pour une raison inconnue. Il est ensuite passé par-dessus un îlot routier et s'est encastré contre la façade d'une filiale bancaire. Une enquête a été ouverte.

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