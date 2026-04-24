Un carambolage a fait un mort et six blessés vendredi à l'aube sur l'autoroute A1 près de Gunzgen (SO). Quatre véhicules ont été impliqués dans l'accident. La victime est un conducteur de camionnette, âgé de 50 ans.

Le carambolage a entraîné un bouchon de plusieurs kilomètres en provenance de Zurich (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit peu avant 05h00 entre les aires de repos de Gunzgen Sud et Gunzgen Nord, en direction de Berne, indique la police soleuroise. Les blessés ont été hospitalisés. Le conducteur de la camionnette a succombé sur place à ses graves blessures malgré les premiers soins qui lui ont été apportés.

Le carambolage a entraîné un bouchon de plusieurs kilomètres en provenance de Zurich. Une des trois pistes est restée ouverte au trafic entre la jonction de Rothrist (AG) et l'échangeur de Härkingen (SO), sauf durant la courte intervention d'un hélicoptère de sauvetage. La situation est rentrée dans l'ordre en fin de matinée, selon le site en ligne du TCS. Les causes de l'accident sont encore inconnues. La police et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête.