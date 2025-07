Un carambolage impressionnant engendre le chaos sur l’A1

Une violente collision sur l'A1, près de Birmenstorf dans le canton d’Argovie, a déclenché une série d'accidents lundi après-midi. Dix personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Un embouteillage s’est formé et 14 véhicules ont été endommagés suite à la collision. KAPO AG

Petar Marjanovic / trad. Petar Marjanović

Une série d'accidents s'est produite lundi après-midi sur l'A1 près de Birmenstorf, impliquant plus d'une douzaine de véhicules. Comme le communique la police cantonale argovienne, dix personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital pour y être contrôlées.

Le premier accident s'est produit le 14 juillet 2025 à 15h30 en direction de Berne. Une collision par l'arrière entre deux voitures a déclenché une réaction en chaîne, selon les indications de la police. Des manœuvres de freinage ont ensuite entraîné quatre autres collisions. Au total, 14 véhicules ont été impliqués.

Série d'accidents sur l'A1 : la voie est restée bloquée pendant plusieurs heures. KAPO AG

Un homme de 48 ans a subi une fracture de la mâchoire. Les neuf autres personnes ont été légèrement blessées. Selon les premières estimations, les dégâts matériels s'élèvent à environ 160 000 francs.

Malgré les accidents, une voie de circulation est restée ouverte. En raison de la densité du trafic, un bouchon s'est néanmoins formé et s'est étendu au-delà de la frontière cantonale sur au moins dix kilomètres. Les travaux de sauvetage et de nettoyage ont duré plusieurs heures. Vers 18 heures, la voie était à nouveau libre. La police n'a pas donné d'autres informations sur les causes de l'accident dans l'immédiat.