Pronostic vital engagé Montreux : un conducteur ivre provoque un carambolage, plusieurs blessés graves

ATS

23.11.2025 - 14:35

Un conducteur alcoolisé a créé un carambolage samedi soir à Montreux sur l'avenue des Alpes après avoir percuté une voiture qui se parquait. Cette dernière s'est déportée sous l'effet du choc et a heurté deux piétons. Il s'agit de touristes chinois, une femme de 51 ans et son fils de 19 ans. Tous deux sont grièvement blessés.

Plusieurs patrouilles de la gendarmerie ont été mobilisées sur place.
Plusieurs patrouilles de la gendarmerie ont été mobilisées sur place.
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 14:35

23.11.2025, 14:43

La vie du jeune homme est en danger, précise la police vaudoise dimanche dans un communiqué. Les deux touristes sont soignés au CHUV. Le conducteur alcoolisé a continué son embardée après avoir percuté le véhicule qui se parquait. Il a heurté un deuxième véhicule, puis un arbre et enfin deux voitures stationnées au bord de la route.

Obwald. Sa voiture tombe dans le lac, mais il a un gros coup de chance

ObwaldSa voiture tombe dans le lac, mais il a un gros coup de chance

Un des conducteurs dont la voiture a été percutée a été légèrement blessé. Une enquête a été ouverte.

