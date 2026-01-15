Un célèbre acteur américain fait breveter son image

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

IA sauvage Un célèbre acteur américain fait breveter son image

ATS

15.1.2026 - 07:12

L'acteur américain Matthew McConaughey a déposé des extraits vidéo de son image et sonores de sa voix auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle, pour les protéger d'une utilisation indue par des groupes ou des plateformes d'intelligence artificielle (IA).

L'approche de Matthew McConaughey est nouvelle car il prend les devants pour protéger légalement son image et sa voix.
L'approche de Matthew McConaughey est nouvelle car il prend les devants pour protéger légalement son image et sa voix.
IMAGO/Icon Sportswire

Keystone-SDA

15.01.2026, 07:12

Plusieurs contenus audiovisuels ont été enregistrés par la branche commerciale de la fondation just keep livin, créée par le comédien et son épouse Camila, a constaté l'AFP dans la base de données de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO). De nombreux artistes s'inquiètent de l'utilisation sauvage de leur image via l'IA générative depuis l'arrivée de ChatGPT.

Plusieurs Etats américains ont adopté des textes la prohibant, mais beaucoup s'appliquent surtout à l'utilisation malveillante ou à des fins commerciales. Seuls quelques-uns, notamment le ELVIS Act voté par le parlement local du Tennessee en 2024, offrent une protection plus générale.

Très peu d'acteurs ont saisi la justice pour faire valoir leurs droits, l'un des exemples les plus marquants restant celui de Scarlett Johansson, qui a attaqué en 2023 l'application Lisa AI pour avoir créé, sans son consentement, un avatar IA à son image pour une publicité.

Grosse frayeur pour Matthew McConaughey. «C'était de loin le vol le plus terrifiant que j'ai jamais vécu»

Grosse frayeur pour Matthew McConaughey«C'était de loin le vol le plus terrifiant que j'ai jamais vécu»

«Nouvelle technologie»

L'approche de Matthew McConaughey est nouvelle car il prend les devants pour protéger légalement son image et sa voix. Le comédien oscarisé n'est néanmoins pas opposé à l'IA générative, bien au contraire. Il a ainsi pris une participation au capital de la start-up ElevenLabs, spécialisée dans les voix. Cette dernière a créé une version IA audio de Matthew McConaughey, avec sa permission.

«Nous voulons nous assurer que nos clients bénéficient de la même protection que leurs sociétés», a expliqué l'avocat Kevin Yorn, qui représente Matthew McConaughey. Il souhaite aussi s'"assurer qu'ils peuvent être rémunérés pour l'utilisation de leur voix et de leur image par cette nouvelle technologie».

Les plus lus

«C'est très effrayant parce que c'est quelque chose d'énorme» - Angoisse au Groenland
Tourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana
Disparu en Espagne, le chat Filou rentre chez lui... en France!
Donald Trump se calme, les prix du pétrole dégringolent !
Un célèbre acteur américain fait breveter son image
Panne massive chez l'opérateur téléphonique américain Verizon