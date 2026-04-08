Le modèle économique de l'Amuse-Bar à La Chaux-de-Fonds (NE) n'est pas viable et a besoin de trouver 50'000 francs pour tourner. Les fondateurs ont décidé de créer une association qui s'occupera de la partie jeux et animations.

Grâce à sa collaboration avec le festival Ludesco, l'Amuse-Bar a une collection de jeux, qui en comprend plus de 2000 (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

L'Amuse-Bar, qui compte plus de 2000 jeux et estime être le plus grand bar à jeux d'Europe, a ouvert en janvier 2023. Les responsables actuels veulent remettre la Sàrl pour la partie restauration/bar et continuer à s'investir dans l'association de l’Amuse-Bar, qui financera les activités jeux pour tous et soutiendra le bar à jeux en payant les animateurs et un loyer au restaurant.

«On espère une réaction massive de nos clients et qu'ils acceptent de payer une cotisation. On aimerait aussi trouver un accord avec la commune pour faire baisser le loyer car notre bar joue un vrai rôle social en accueillant des jeunes, des personnes âgées parfois isolées ou des personnes en situation de handicap», a déclaré à Keystone-ATS Stéphane Fleury, un des fondateurs du lieu.

Nombreuse clientèle

L'établissement, qui a des arriérés de 20'000 francs, a un modèle économique actuel qui n'est pas viable, malgré une clientèle nombreuse, fidèle et très satisfaite, selon les commentaires en ligne. En plus du fait que le secteur de la restauration a des difficultés à La Chaux-de-Fonds, il présente des caractéristiques qui le pénalisent.

«Comme les clients jouent, ils passent plus de temps sur place. On ne peut donc pas faire deux services par soir à une table. De plus, le panier moyen est plus bas qu'ailleurs, car un client qui joue, consomme moins. Enfin, on doit payer des salaires supplémentaires, ceux des explicateurs de jeux», a ajouté Stéphane Fleury.

L'établissement pratique actuellement un forfait de 5 francs par joueur (3 francs pour les 12-18 ans et gratuit pour les plus petits). Les personnes qui deviendront membres de l'association pourront venir jouer gratuitement sans payer de forfait grâce à leur cotisation de 75 francs par année.