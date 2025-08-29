Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle

Nouvelle tragédie pour la grande famille de Koh-Lanta ! Gérard Icardi, candidat emblématique de la saison 11 du jeu culte de TF1, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi.

Gérard Icardi, dit «Gégé», est décédé à 79 ans. Capture d’écran - Facebook

Rédaction blue News Gregoire Galley

Surnommé affectueusement «Gégé» par les téléspectateurs de la célèbre émission, l’aventurier s’est éteint à l’âge de 79 ans, comme le rapporte le site internet de «Voici».

Son fils, François, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. «Bonjour tout ceux qui l'ont connu, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer il nous a quittés cette nuit», a-t-il posté sur son compte Facebook. Il n’a pas précisé les causes du décès de son père.

En 2011, Gérard Icardi était âgé de 65 ans et pouvait se targuer d’être le doyen de l’émission. Propriétaire d’un parc animalier dans l'Eure, il avait dû quitter l’aventure après neuf jours à l’issue du troisième conseil. En 2013, il avait refait une apparition télévisée en prenant part au casting de Splash : le grand plongeon sur M6.

Condamnation

Sa disparition a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. «RIP Gégé», a notamment posté sur Instagram le présentateur vedette de Koh-Lanta, Denis Brogniart. Ancienne candidate à ses côtés, Patricia Morel a écrit : «C'était un sacré numéro notre Gégé. Je ne l'oublierai jamais car j'étais très proche de lui pendant notre aventure. Repose en paix Gégé.»

S’il était très apprécié par les fans de Koh-Lanta, Gérard Icardi avait aussi une zone d’ombre. Pour preuve, il avait été mis en examen en 2013 pour «atteintes sexuelles» sur deux stagiaires qui travaillaient dans son parc animalier. Même s’il a toujours nié les faits, l’aventurier avait malgré tout été condamné à 2 ans de prison avec sursis avec une mise à l’épreuve de 2 ans, une obligation de soins, l’indemnisation des victimes et l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes mais aussi avec des mineurs.