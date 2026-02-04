  1. Clients Privés
«Cela part en vrille» Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein

ATS

4.2.2026 - 07:42

Le linguiste américain Noam Chomsky, l'un des intellectuels les plus influents des dernières décennies, proche du criminel sexuel Jeffrey Epstein, lui a exprimé en 2019 sa solidarité pour la «manière horrible» dont il était, selon lui, traité dans les médias et l'opinion publique.

Jeffrey Epstein a demandé conseil à Noam Chomsky, habitué à se retrouver au coeur de polémiques féroces.
Jeffrey Epstein a demandé conseil à Noam Chomsky, habitué à se retrouver au coeur de polémiques féroces.
ats

Keystone-SDA

04.02.2026, 07:42

04.02.2026, 10:06

Dans un échange de courriels figurant dans la masse de documents publiés le 30 janvier par le ministère américain de la justice, daté de février 2019, quelques mois avant son suicide en prison, Jeffrey Epstein demande conseil à son ami, habitué à se retrouver au coeur de polémiques féroces.

«J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la manière de gérer ma couverture médiatique nauséabonde. Cela part complètement en vrille», écrit Jeffrey Epstein au linguiste et intellectuel de gauche radical, alors âgé de 90 ans. Noam Chomsky lui recommande de faire profil bas, déplorant «la manière horrible dont [Epstein] est traité dans la presse et l'opinion publique».

Affaire Epstein. «Il est temps pour le pays de passer à autre chose» - Trump s’impatiente !

Affaire Epstein«Il est temps pour le pays de passer à autre chose» - Trump s’impatiente !

«Vautours»

«C'est dur à dire, mais la meilleure façon de réagir est de l'ignorer», explique-t-il, disant en avoir lui-même «fait largement l'expérience, mais bien sûr pas à cette échelle».

«Ce que les vautours veulent, c'est une réaction publique, qui offre ainsi une ouverture publique pour une vague d'attaques virulentes, dont bon nombre motivées par la recherche de publicité ou des canulars de toutes sortes», estime Noam Chomsky, en référence aux médias.

«C'est particulièrement vrai maintenant de l'hystérie qui s'est propagée autour de l'exploitation des femmes, qui en est arrivée au point où simplement mettre en doute une accusation est un crime pire que le meurtre», affirme-t-il.

Des photographies publiées en décembre avaient illustré la proximité entre Jeffrey Epstein et des personnalités comme Noam Chomsky, Steve Bannon, ancien conseiller du président américain Donald Trump ou encore le cinéaste Woody Allen.

Considéré comme le fondateur de la linguistique moderne, Noam Chomsky est devenu une figure centrale des XXe et XXIe siècles surtout pour son rôle d'intellectuel engagé, dans sa critique radicale de la politique étrangère des Etats-Unis et d'Israël, ainsi que des médias.

Il s'est souvent fait l'avocat du diable face à une société américaine dont il dénonce la duplicité, par des prises de positions radicales qui ont suscité la polémique.

Affaire Epstein. Dans la tourmente, l’ex-prince Andrew quitte sa demeure royale de Windsor

Affaire EpsteinDans la tourmente, l’ex-prince Andrew quitte sa demeure royale de Windsor

