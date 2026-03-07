Un célèbre scénariste a rendu son dernier souffle

Le scénariste américain Alan Trustman, connu notamment pour les films «Bullitt» et «L’Affaire Thomas Crown», est mort le 5 février à l’âge de 95 ans dans une maison de retraite de Miami, ont rapporté vendredi plusieurs médias américains.

Alan Trustman, Screenwriter on ‘The Thomas Crown Affair’ and ‘Bullitt,’ Dies at 95 https://t.co/st4xmKxP08 — The Hollywood Reporter (@THR) March 7, 2026

Keystone-SDA ATS

Son décès a été confirmé au New York Times par son fils John. La cause de la mort n’a pas été précisée. Né le 16 décembre 1930 à Boston (Massachusetts), Alan Trustman avait d’abord embrassé une carrière d’avocat après des études à l’université Harvard et à la Harvard Law School. Il a travaillé au cabinet Nutter McClennen & Fish, où son père était associé.

Il se tourne ensuite vers l’écriture de scénarios et perce à Hollywood à la fin des années 1960 avec «L’Affaire Thomas Crown» (1968), un film de braquage élégant porté par Steve McQueen et Faye Dunaway.

La même année, il cosigne le scénario de «Bullitt», célèbre pour sa spectaculaire course-poursuite automobile dans les rues de San Francisco, devenue l’une des séquences les plus emblématiques du cinéma d’action.

Alan Trustman écrit ensuite notamment le film policier «They Call Me Mister Tibbs!» (1970), ainsi que «Lady Ice» (1973), «Hit!» (1973) et «The Next Man» (1976).

Trader en Suisse

Il a également vécu en Suisse, où il s’est imposé comme trader de devises et de métaux précieux. Parallèlement à sa carrière de scénariste, il a publié des romans, dont le thriller «Father’s Day» (1992), et a enseigné l’écriture de scénario à Harvard, à l’université de New York et à l’université de Miami.

Quarante ans après la sortie de la première version, il a été crédité pour l’histoire de la nouvelle adaptation de «L’Affaire Thomas Crown» sortie en 1999 avec Pierce Brosnan et Rene Russo. Alan Trustman laisse derrière lui son épouse Barbara, sa sœur Patty, ses deux enfants et onze petits-enfants.