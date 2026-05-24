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Autriche Un avion déchire sa voile - la parapentiste filme toute la scène

dpa

24.5.2026 - 21:59

En plein vol, un Cessna a percuté son parapente : la pilote a immortalisé ces secondes dramatiques en vidéo. 

La collision entre la parapentiste et un petit avion a été sans gravité.
La collision entre la parapentiste et un petit avion a été sans gravité.
Bild: X/Breaking Aviation News & Videos

DPA

24.05.2026, 21:59

24.05.2026, 22:26

Une pilote de parapente a vécu un accident effrayant avec un petit avion et l'a filmé en direct. Sur les images que l'Autrichienne a mises en ligne sur Instagram, on voit un Cessna passer à toute vitesse au-dessus de sa tête et déchirer son parapente. La femme de 44 ans a pu déclencher son parachute de secours et atterrir, a rapporté la police.

L'incident s'est produit samedi près de Piesendorf, non loin de Zell am See, à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Salzbourg.

Atterrissage d'urgence sur un chemin forestier

Sur les images, on voit la femme tirer frénétiquement sur son équipement, déclencher son parachute de secours, puis s'écrier «Va te faire foutre !». Elle parvient à atterrir sur un chemin forestier. Elle a du mal à croire que «mis à part quelques vilains bleus et des contusions partout, il ne s'est vraiment rien passé», écrit-elle en commentaire.

Selon la police, le pilote du Cessna, âgé de 28 ans, effectuait un vol touristique depuis la vallée de Glemmtal en direction de Zell am See. Il aurait déclaré qu’il n’avait pas pu éviter la parapentiste à temps, a ajouté la police. Il aurait ensuite posé l’appareil en toute sécurité à l’aéroport de Zell am See. La police mène l’enquête.

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