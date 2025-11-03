Lors d'un tirage spécial dans le cadre de l'"EuroMillions", un chanceux a gagné 300'000 francs. Le problème : il ou elle ne sait rien de sa chance.

La Loterie Romande recherche le ou la gagnante de 300'000 francs. Symbolbild: Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Un joueur ou une joueuse de loto de Suisse a gagné 300'000 francs - et n'en sait rien. C'est ce qu'écrit la Loterie Romande dans un communiqué.

Le billet gagnant a donc été émis le 25 septembre 2025 dans un point de vente de la commune de Pully (VD). La Loterie Romande invite le chanceux à vérifier son bulletin de participation dans un point de vente et à gagner ainsi les 300'000 francs.

Le tirage spécial "EuroMillions avec Swiss Win Cash" a été organisé entre le 15 et le 26 septembre. 300'000 francs en espèces étaient alors le gros lot. Le ou la gagnant(e) a encore jusqu'au 8 avril 2026 pour valider son billet. Passé ce délai, le droit est perdu.