Condamné pour «terrorisme» Un chanteur devenu islamiste arrêté après des années de fuite

ATS

5.10.2025 - 08:11

Le chanteur populaire libanais Fadl Shaker, devenu activiste islamiste, s'est rendu samedi aux autorités libanaises, a annoncé un responsable judiciaire. Il s'était caché pendant plus d'une décennie dans un camp de réfugiés palestinien au Liban.

Le chanteur s'est caché pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés (photo d'illustration, archives).
Le chanteur s'est caché pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

05.10.2025, 08:11

Fadl Shaker, né d'une mère palestinienne et d'un père libanais, a été accusé d'avoir participé en 2013 à des combats près de Saïda (sud) entre des partisans du cheikh radical Ahmad al-Assir et l'armée libanaise, qui avaient coûté la vie à près de 20 soldats.

Partisan d'Ahmad al-Assir, M. Shaker avait démenti toute implication dans ces affrontements et s'était caché dans le camp d'Aïn al-Heloué près de Saïda, le plus grand du Liban, qui échappe au contrôle aux autorités.

«Fadl Shaker s'est rendu à l'armée libanaise à l'entrée du camp d'Aïn al-Heloué en prélude à la conclusion de son affaire judiciaire», a déclaré à l'AFP une source judiciaire.

22 ans de prison

En 2020, un tribunal militaire libanais a condamné M. Shaker à 22 ans de prison pour avoir apporté un soutien financier et logistique au groupe «terroriste» dirigé par cheikh Assir. Ce dernier, arrêté en 2015, a été condamné à mort en 2017 pour «terrorisme».

En vertu d'un accord tacite, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.

Une source proche de M. Shaker a déclaré à l'AFP que le chanteur, qui maintient être «innocent», était «confiant dans l'indépendance de la justice, qui lui rendra justice cette fois-ci».

En juillet dernier, Fadl Shaker a sorti une chanson, qui est arrivée en tête des classements dans le monde arabe. Son clip vidéo, tourné à Aïn al-Heloué, a atteint plus de 113 millions de vues sur YouTube.

