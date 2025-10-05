Condamné pour «terrorisme»Un chanteur devenu islamiste arrêté après des années de fuite
ATS
5.10.2025 - 08:11
Le chanteur populaire libanais Fadl Shaker, devenu activiste islamiste, s'est rendu samedi aux autorités libanaises, a annoncé un responsable judiciaire. Il s'était caché pendant plus d'une décennie dans un camp de réfugiés palestinien au Liban.
Fadl Shaker, né d'une mère palestinienne et d'un père libanais, a été accusé d'avoir participé en 2013 à des combats près de Saïda (sud) entre des partisans du cheikh radical Ahmad al-Assir et l'armée libanaise, qui avaient coûté la vie à près de 20 soldats.
Partisan d'Ahmad al-Assir, M. Shaker avait démenti toute implication dans ces affrontements et s'était caché dans le camp d'Aïn al-Heloué près de Saïda, le plus grand du Liban, qui échappe au contrôle aux autorités.
«Fadl Shaker s'est rendu à l'armée libanaise à l'entrée du camp d'Aïn al-Heloué en prélude à la conclusion de son affaire judiciaire», a déclaré à l'AFP une source judiciaire.
22 ans de prison
En 2020, un tribunal militaire libanais a condamné M. Shaker à 22 ans de prison pour avoir apporté un soutien financier et logistique au groupe «terroriste» dirigé par cheikh Assir. Ce dernier, arrêté en 2015, a été condamné à mort en 2017 pour «terrorisme».
En vertu d'un accord tacite, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.
Une source proche de M. Shaker a déclaré à l'AFP que le chanteur, qui maintient être «innocent», était «confiant dans l'indépendance de la justice, qui lui rendra justice cette fois-ci».
En juillet dernier, Fadl Shaker a sorti une chanson, qui est arrivée en tête des classements dans le monde arabe. Son clip vidéo, tourné à Aïn al-Heloué, a atteint plus de 113 millions de vues sur YouTube.