Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut

Un jeune automobiliste a eu un accident dans l'Oberland zurichois à une vitesse presque deux fois supérieure à la normale. Le tribunal de district de Pfäffikon vient de condamner le jeune homme, aujourd'hui âgé de 21 ans, à une peine de prison avec sursis.

Le véhicule accidenté avec le bloc moteur arraché Kantonspolizei Zürich

C'est tôt le matin, après une nuit de beuverie, qu'un jeune automobiliste de 19 ans a voulu ramener ses amis chez eux. Il était le plus sobre de la bande, mais le véhicule qu'il conduisait - une Audi de 460 chevaux - allait lui être fatal.

Au lieu de prendre la route directe, le jeune homme a choisi de faire un détour par l'étroite Gfellstrasse près de Sternenberg, comme l'écrit le «Zürcher Oberländer». Sur ce tronçon étroit et non éclairé, il a appuyé sur l'accélérateur: les enquêteurs ont constaté plus tard que la voiture roulait à 149 kilomètres à l'heure, alors que la vitesse autorisée n'est que de 80.

Dans un virage, le conducteur a perdu le contrôle. La voiture est sortie de la route, a traversé une borne de sécurité et a violemment percuté un arbre de plein fouet. Le moteur a été arraché du véhicule et l'épave s'est retrouvée sur la route.

Les trois occupants ont miraculeusement survécu avec des blessures légères.

Froncement de sourcils...

Devant le tribunal de district de Pfäffikon, le jeune homme a exprimé des remords. Il a déclaré qu'il avait sous-estimé la vitesse et qu'il n'avait pas fait attention au compteur de vitesse. «Avec le recul, je suis effrayé par moi-même. Cela ne doit plus jamais se reproduire».

Un passage de sa déposition a cependant fait froncer les sourcils dans la salle, comme l'écrit encore le «Zürcher Oberländer»: la juge voulait savoir pourquoi le conducteur avait fait un détour au lieu de ramener directement ses passagers à la maison.

La passagère «m'a demandé de le faire pour qu'il [l'autre passager] dessoûle un peu. Il était encore très fortement alcoolisé», a répondu le prévenu. La juge a réagi sèchement: «C'est une justification originale. Pourquoi devait-il dessoûler ?» Ce à quoi le jeune homme a répondu: «Elle préférait qu'il crache encore dans sa propre voiture plutôt que plus tard dans son appartement».

Les juges ont suivi la proposition de jugement du ministère public: 24 mois de peine privative de liberté, prononcée avec un sursis de deux ans. En outre, le condamné devra suivre un programme d'apprentissage pour conducteurs à risque et prendre en charge des frais de procédure d'environ 9000 francs.

Il n'a toujours pas récupéré son permis de conduire.