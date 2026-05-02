Un automobiliste de 22 a été flashé à 193 km/h il y a deux semaines sur l'autoroute A8 près d'Alpnachstad (OW). C'est 93 km/h de plus que la vitesse autorisée. Son permis lui a été retiré et son véhicule séquestré, a indiqué la chancellerie cantonale samedi.

Le chauffard a dépassé la limite autorisée de 86 km/h, après déduction de la marge de tolérance. Il devra répondre de violation de la loi sur la circulation routière (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le chauffard devra répondre de violation de la loi sur la circulation routière. Après déduction de la marge de tolérance, le dépassement de vitesse est de 86 km/h, ce qui constitue du délit de chauffard, précise le communiqué.