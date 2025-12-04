Un chauffard tue un homme mais n'ira pas en prison

Peter K. conduisait à une vitesse excessive et avec de l'alcool dans le sang - et a tué un jeune homme. Le tribunal de district de Frauenfeld l'a déclaré coupable. La peine est assortie du sursis.

Le tribunal de district de Frauenfeld déclare Peter K. coupable. Kanton Thurgau

Pas le temps ? blue News résume pour toi Peter K. a été condamné à 16 mois de prison avec sursis et 1500 francs d'amende après un accident de la route mortel à Matzingen TG ; il a reconnu tous les chefs d'accusation.

L'accident s'est produit sous l'influence de l'alcool et à grande vitesse, blessant mortellement un jeune homme de 25 ans. Peter K. a exprimé des remords lors du procès.

La peine avec sursis a été fixée dans le cadre d'une procédure abrégée. Le ministère public explique quelle est la peine appropriée pour un délit. Montre plus

En février 2024, un accident a coûté la vie à une personne à Matzingen (TG). Mercredi, Peter K. comparaît devant le tribunal et doit faire face aux faits.

Ceux-ci se sont déroulés de la manière suivante : Peter K. conduisait sa voiture sur une route de campagne où la vitesse était limitée à 50 km/h - avec de l'alcool dans le sang et 120 au compteur. Lors d'une manœuvre de dépassement, il a percuté un jeune homme de 25 ans, alors qu'il roulait encore à une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h. Le piéton a tourbillonné dans les airs sur une trentaine de mètres et a succombé à ses blessures. Peter K. a consommé 1 dl d'alcool immédiatement après l'accident, comme l'indique l'acte d'accusation.

L'accusé reconnaît tous les chefs d'accusation

Mercredi matin, l'auteur de l'infraction, les proches de la victime et les journalistes se rassemblent devant le tribunal de district de Frauenfeld. L'auteur semble nerveux. Il montre des remords en gardant la tête baissée et en affirmant à plusieurs reprises combien il est désolé de ce qui s'est passé. Le procès est certes abrégé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longue audience, aucun témoin n'est cité et la défense, tout comme le ministère public, renonce à la lecture du plaidoyer. Peter K. parvient néanmoins à prendre la parole.

La juge l'interroge d'abord sur les chefs d'accusation. Il est accusé d'homicide par négligence, de violation grave et qualifiée du code de la route, de conduite en état d'ivresse, de tentative de faire échec aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire et de consommation de stupéfiants. Peter K. reconnaît tous les chefs d'accusation.

La juge veut ensuite en savoir plus sur sa personne. Peter K. est originaire de Pologne. Il est marié et a deux enfants de 7 et 3 ans. Il travaille en Suisse et y vit également. Toutes les deux semaines, il se rend toutefois en Pologne avec un collègue pour rendre visite à sa famille. Après l'accident, il a suivi une brève thérapie - deux séances en deux semaines. Mais depuis l'incident, il ne consomme ni alcool ni drogue, a-t-il expliqué au tribunal.

«Cela doit être terrible d'avoir perdu son fils et son frère»

Les réponses sortent de lui en silence. Il sait que le frère du défunt est assis derrière lui sur les sièges des visiteurs. Dans son mot de la fin, Peter K. déclare : «Je regrette beaucoup ce qui s'est passé. Je veux m'excuser auprès de la famille et aussi auprès du frère qui est présent aujourd'hui».

Selon lui, K. se sent très mal après l'accident. «Cela doit être terrible pour la famille d'avoir perdu leur fils et leur frère».

Le ministère public et la défense renoncent à présenter leurs plaidoiries. Le tribunal se retire ensuite pour discuter du jugement.

16 mois avec sursis et 1500 francs d'amende

Après un moment, la juge du tribunal de district de Frauenfeld ouvre le jugement. Peter K. est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à une peine de prison avec sursis de 16 mois. Il reçoit en outre une amende de 1500 francs. Les frais de procédure et de justice, d'un montant total d'environ 20 000 francs, sont également mis à sa charge.

A première vue, la peine semble légère pour un tel délit. Mais sur demande, le ministère public de Thurgovie affirme que la peine est adaptée aux circonstances du cas présent. Il explique : «Une peine est déterminée en fonction de chaque délit, sur la base des circonstances du cas d'espèce et dans le cadre de la loi. La peine pour l'infraction la plus grave est ensuite compensée proportionnellement par les peines pour les autres infractions».

On examine donc les chefs d'accusation d'une infraction. Pour chaque chef d'accusation, on part du plus grave. Ensuite, on compare avec le cas actuel et on adapte la peine.

Pourquoi le délinquant ne va-t-il pas derrière les barreaux ?

Mais pourquoi une peine de prison avec sursis ? «Une peine avec sursis est la règle selon la loi. Elle doit empêcher le délinquant de récidiver», explique le ministère public. Une peine avec sursis n'est toutefois possible qu'en cas de pronostic favorable et jusqu'à une peine d'emprisonnement de deux ans maximum. Entre deux et trois ans, seule une partie peut être prononcée avec sursis, et à partir de trois ans, seule la peine ferme peut être prononcée.

De plus, dans ce cas concret, le ministère public et la défense étaient d'accord sur la peine. S'ils n'avaient pas été d'accord, l'affaire aurait dû être jugée en bonne et due forme. Le tribunal aurait également eu la possibilité de rejeter l'accusation. On peut donc partir du principe que le tribunal a considéré la peine comme appropriée.

Le retrait du permis de conduire ordonné

Faut-il laisser un conducteur ivre reprendre le volant ? En pratique, le retrait du permis de conduire ne dépend pas du ministère public, mais de l’Office de la circulation routière. Il s’agit d’une décision administrative, souvent méconnue du grand public.

En cas d’infraction à la législation routière, les contrevenants peuvent ainsi recevoir deux communications distinctes : l’une du ministère public, l’autre de l’Office de la circulation routière, rappelle le ministère public.