Un chien mord deux fillettes dans le canton de Fribourg

Deux jeunes filles ont été mordues par un chien dimanche à Wünnewil, dans le canton de Fribourg. Blessées, elles ont été transportées en ambulance à l'hôpital. Quant au chien de race berger, il a été euthanasié.

Le chien de la race berger, âgé de 12 ans, a réussi à sortir de son chenil mal verrouillé à proximité du poulailler et a mordu deux enfants. Il a été euthanasié. (image d'illustration) IMAGO/Zoonar

ATS

Les jours des fillettes ne sont pas en danger, a précisé mardi la police cantonale fribourgeoise. Après décision et mesures urgentes ordonnées par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et en accord avec le détenteur du chien, l'animal a été euthanasié lundi.

L'accident a eu lieu dimanche après-midi dans une propriété privée. Quatre filles, âgées entre 4 et 11 ans, accompagnées d'un adulte, sont allées voir des poules chez leur voisin avec son accord. C'est alors que le chien âgé de 12 ans a réussi à sortir de son chenil mal verrouillé à proximité du poulailler et a mordu deux enfants.

L'une des victimes a été blessée à un bras et l'autre à la main, au thorax et au nez. Le propriétaire de l'animal, un homme âgé de 62 ans, est rapidement intervenu pour maîtriser son canidé, précise la police.

hs, ats